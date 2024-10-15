Італія працює над реалізацією угоди G7 щодо кредиту Україні - Мелоні
Київ • УНН
Прем'єрка Італії Мелоні заявила про роботу над кредитом Україні, забезпеченим відсотками від заморожених активів рф в ЄС. Це результат домовленості G7 у червні під головуванням Італії.
Італія працює над реалізацією угоди про кредит Україні, під заставу російських активів, що зберігаються в Євросоюзі, сказала у вівторок прем'єр-міністр Джорджія Мелоні. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
"Ми продовжуватимемо працювати над реалізацією угоди про кредит (Україні -ред.), забезпечений відсотками, нарахованими за російські активи, які заморожені в Європі, - важливий результат, досягнутий італійським головуванням у G7", - сказала Мелоні верхній палаті Сенату напередодні зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі 17-18 жовтня.
Нагадаємо
У червні країни G7 під час щорічного саміту в Італії домовилася про надання Україні кредиту, який буде забезпечений відсотками, нарахованими на заблоковані російські кошти.
Угорщина загальмувала остаточну угоду про кредит G7 Україні обсягом 50 мільярдів доларів до президентських виборів у США, відклавши своє рішення щодо термінів поновлення санкцій ЄС проти росії.