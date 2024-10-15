Италия работает над реализацией соглашения G7 по кредиту Украине - Мелони
Киев • УНН
Премьер Италии Мелони заявила о работе над кредитом Украине, обеспеченным процентами от замороженных активов РФ в ЕС. Это результат договоренности G7 в июне под председательством Италии.
Италия работает над реализацией соглашения о кредите Украине, под залог российских активов, хранящихся в Евросоюзе, сказала во вторник премьер-министр Джорджия Мелони. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
«Мы будем продолжать работать над реализацией соглашения о кредите (Украине -ред.), обеспеченном процентами, начисленными за российские активы, которые заморожены в Европе, - важный результат, достигнутый итальянским председательством в G7», - сказала Мелони верхней палате Сената накануне встречи лидеров ЕС в Брюсселе 17-18 октября.
Напомним,
В июне страны G7 во время ежегодного саммита в Италии договорилась о предоставлении Украине кредита, который будет обеспечен процентами, начисленными на заблокированные российские средства.
Венгрия затормозила окончательное соглашение о кредите G7 Украине объемом 50 миллиардов долларов до президентских выборов в США, отложив свое решение по срокам возобновления санкций ЕС против России.