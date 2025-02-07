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У рф вигадали, як відповісти на арешт їхніх активів за кордоном

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Уряд РФ схвалив законопроєкт про конфіскацію заморожених коштів іноземних інвесторів у відповідь на арешт російських активів. Закон стосуватиметься всіх "недружніх держав" та може вплинути на мільярдні рахунки іноземних інвесторів.

росія має намір відповісти на захоплення її західних активів, розробивши нове законодавство, яке може дозволити конфіскувати заморожені кошти іноземних компаній та інвесторів: цього тижня урядовий комітет із законодавчої діяльності схвалив відповідний законопроєкт, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Близько 300 мільярдів доларів російських фінансових активів, таких як основні валюти та державні облігації, були заморожені за кордоном невдовзі після того, як москва відправила війська в Україну в лютому 2022 року. Західні країни обговорюють, як найкраще використати ці активи.

Законопроєкт, розроблений міністерством юстиції рф, є продовженням указу, підписаного російським диктатором володимиром путіним у травні 2024 року, щодо американського майна та цінних паперів, які рф може визначити як компенсацію за будь-які збитки, понесені внаслідок арешту заморожених російських активів у США.

Новий російський закон поширюватиметься на всі так звані недружні держави, які запровадили санкції проти росії через її дії в Україні.

Рішення будуть виконуватися через позови, подані до арбітражного суду державними органами, такими як центральний банк, генеральна прокуратура та урядові установи. Відповідачами виступатимуть іноземні держави, які заарештували російські активи.

Це може спричинити проблеми для багатьох іноземних інвесторів, як приватних осіб, так і великих американських інвестфондів, на рахунках яких є мільярди доларів.

Нагадаємо

У грудні 2024 року Україна отримала від США перший транш у розмірі 1 млрд доларів із заморожених російських активів. Це була частина ініціативи G7 на загальну суму 20 млрд доларів, які планували виділити США.

У жовтні 2024 року Європейська Рада заявила, що російські активи залишаться замороженими до припинення агресії проти України та виплати збитків.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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