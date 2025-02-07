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В рф придумали, как ответить на арест их активов за рубежом

Киев  •  УНН

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Правительство рф одобрило законопроект о конфискации замороженных средств иностранных инвесторов в ответ на арест российских активов. Закон будет касаться всех "недружественных государств" и может повлиять на миллиардные счета иностранных инвесторов.

россия намерена ответить на захват ее западных активов, разработав новое законодательство, которое может позволить конфисковать замороженные средства иностранных компаний и инвесторов: на этой неделе правительственный комитет по законодательной деятельности одобрил соответствующий законопроект, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Около 300 миллиардов долларов российских финансовых активов, таких как основные валюты и государственные облигации, были заморожены за рубежом вскоре после того, как москва отправила войска в Украину в феврале 2022 года. Западные страны обсуждают, как лучше всего использовать эти активы.

Законопроект, разработанный министерством юстиции рф, является продолжением указа, подписанного российским диктатором владимиром путиным в мае 2024 года, относительно американского имущества и ценных бумаг, которые рф может определить в качестве компенсации за любые убытки, понесенные в результате ареста замороженных российских активов в США.

Новый российский закон будет распространяться на все так называемые недружественные государства, которые ввели санкции против россии из-за ее действий в Украине.

Решения будут выполняться через иски, поданные в арбитражный суд государственными органами, такими как центральный банк, генеральная прокуратура и правительственные учреждения. Ответчиками будут выступать иностранные государства, которые арестовали российские активы.

Это может вызвать проблемы для многих иностранных инвесторов, как частных лиц, так и крупных американских инвестфондов, на счетах которых есть миллиарды долларов.

Напомним

В декабре 2024 года Украина получила от США первый транш в размере 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Это была часть инициативы G7 на общую сумму 20 млрд долларов, которые планировали выделить США.

В октябре 2024 года Европейский Совет заявил, что российские активы останутся замороженными до прекращения агрессии против Украины и выплаты убытков.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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