росія готова віддати свої заморожені активи на відновлення України, але за певних умов - Reuters

росія готова віддати свої 300 млрд доларів заморожених активів для відновлення України, але москва хоче, щоб частина коштів пішла на відновлення територій, які росія окупувала.

Про це пише Reuters, передає УНН.

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росія може погодитися на використання активів на суму 300 млрд доларів, заморожених у Європі, для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина грошей була витрачена на одну п’яту території країни, яку контролюють сили москви - пише видання.

Обговорення між росією та США знаходяться на "дуже ранній стадії, але москва може запропонувати використовувати велику частину заморожених резервів для відновлення України в рамках можливої ​​мирної угоди. Видання пише, що заморожені російські активи були предметом інтенсивних дебатів на Заході.

Одне джерело, знайоме з дискусіями в москві, повідомило, що росія може прийняти до двох третин резервів, які йдуть на відновлення України в рамках мирної угоди, за умови наявності гарантій відповідальності. Решта може потрапити на контрольовані росією території на сході України, які росія зараз вважає своєю територію - повідомило джерело видання.

Інше джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що москва погодиться використати гроші для відновлення України, але поки що зарано говорити про можливий поділ. Два джерела підкреслили, що важливо обговорити, які компанії отримають майбутні контракти на реконструкцію. Ще одне джерело, близьке до кремля, але не залучене безпосередньо до дискусій, повідомило, що росія все одно вимагатиме скасування замороження активів у рамках поступового послаблення санкцій.

Нагадаємо

У грудні 2024 року Україна отримала від США перший транш у розмірі 1 млрд доларів із заморожених російських активів. Це була частина ініціативи G7 на загальну суму 20 млрд доларів, які планували виділити США.

У жовтні 2024 року Європейська Рада заявила, що російські активи залишаться замороженими до припинення агресії проти України та виплати збитків.

росія має намір відповісти на захоплення її західних активів, розробивши нове законодавство, яке може дозволити конфіскувати заморожені кошти іноземних компаній та інвесторів.