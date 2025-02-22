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ЄС шукає шляхи вилучення частини заморожених 280 мільярдів доларів росії - Bloomberg

ЄС шукає шляхи вилучення частини заморожених 280 мільярдів доларів росії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 43075 перегляди

Євросоюз вивчає варіанти конфіскації заморожених російських активів для підтримки України. Розглядається використання активів як застави через Міжнародну комісію з претензій.

Європейський союз вивчає більш агресивні способи вилучення заморожених активів центрального банку росії, оскільки блок намагається забезпечити фінансову і військову підтримку України на тлі ознак того, що США можуть скоротити свою власну допомогу, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За інформацією видання, чиновники ЄС обговорюють, як активи можуть бути використані як застава запланованої Міжнародною комісією з претензій, яка визначить компенсацію, належну Україні, за словами людей, знайомих з переговорами. Потім активи можуть бути вилучені, якщо москва відмовиться відшкодовувати збитки.

Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями росії відшкодувати збитки в рамках потенційної мирної угоди, заявили люди, які говорили на умовах анонімності.

Президент США Дональд Трамп останніми днями різко відвернувся від президента Володимира Зеленського, назвавши його необраним диктатором і звинувативши Україну у вторгненні росії. Зеленський закликав європейських лідерів посилити допомогу його країні на тлі погроз, що США, які були одним із головних постачальників зброї та фінансової допомоги Києву, скоротять свою участь.

Bloomberg додає, що ЄС, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у формі цінних паперів і готівки, в основному через бельгійський кліринговий дім Euroclear. Санкції, введені проти низки росіян, заморозили ще близько 58 мільярдів доларів активів, включно з будинками, яхтами і приватними літаками, згідно з оцінками Міністерства фінансів США.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, не відразу відповіла на запит про коментар.

Глави економіки і фінансових послуг ЄС Валдіс Домбровскіс і Марія Луїс Альбукерке заявили, що блок має вивчити всі можливі варіанти допомоги Україні, включно з конфіскацією активів російського центрального банку.

Додамо

За інформацією видання, інший обговорюваний варіант передбачає, що ЄС зобов'яже держави-члени конфіскувати суверенні активи як компенсацію за руйнування енергетичної інфраструктури України, повідомляють люди. Вони вивчають, чи буде рішення Міжнародного кримінального суду з цього питання і жорстокість атак виправдовувати дії відповідно до кримінального законодавства держав-членів.

Пропозиції повністю конфіскувати активи були відхилені державами-членами, включно з Німеччиною та Францією, через правові та економічні наслідки, які можуть виникнути, а також через те, як такі драматичні дії можуть вплинути на міжнародну роль євро.

Дипломатична служба ЄС, а також деякі держави-члени вивчили, чи будуть потрібні судові рішення як правова основа для конфіскації заморожених активів, чи буде достатньо розрахунку збитків, як повідомляв раніше Bloomberg. Європейський центральний банк також висловив стурбованість з приводу цієї ідеї.

Ускладнюючи пропозиції, G-7 уже використала прибуток, отриманий від іммобілізованих російських активів, для забезпечення кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів для України.

Європейська комісія повідомила послам ЄС цього тижня, що переговори про створення Міжнародної комісії з претензій розпочнуться 24 березня, повідомили люди. Нову організацію обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок.

Завдання нової комісії полягатиме в оцінці претензій на збитки та визначенні точної суми, яка має бути виплачена.

"Не може бути справедливості без компенсації", - заявила цього місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коли інститут зробив перші кроки зі створення Міжнародної комісії з претензій.

"росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію - і вона повинна заплатити", - сказала вона.

росія готова віддати свої заморожені активи на відновлення України, але за певних умов - Reuters21.02.2025, 17:41 • 28778 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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