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Країни ЄС обговорюють можливість конфіскації €200 млрд заморожених російських активів: хто підтримує

Країни ЄС обговорюють можливість конфіскації €200 млрд заморожених російських активів: хто підтримує

Київ • УНН

 • 27495 перегляди

Країни Балтії та Північної Європи наполягають на негайній передачі заморожених російських активів Україні. Франція, Німеччина та інші великі держави ЄС виступають проти, вважаючи їх важелем впливу на рф.

Після того як європейські уряди були виключені з переговорів між США та росією щодо припинення війни в Україні, у ЄС дедалі активніше почали обговорювати питання конфіскації російських суверенних активів, які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі 

На рахунках у Європі перебуває близько €200 млрд російських активів, переважно у фінансовій установі Euroclear, що базується в Брюсселі і приносить відсотки.

Арешт російських активів розглядається як радикальний крок, який міг би гарантувати Європі більш вагоме місце за столом пу міжнародних переговорах, особливо після того, як її усунули від останніх перемовин США та кремля в Саудівській Аравії.

Проте всередині ЄС немає єдності щодо цього питання. Поки міністри фінансів та голови центробанків готуються до саміту G20 у Південній Африці, європейські уряди зважують ризики. 

На тлі можливої зміни позиції США щодо підтримки України, країни Балтії та Північної Європи наполягають на конфіскації російських активів і передачі їх Києву. Вони вважають, що це дозволить компенсувати потенційне скорочення допомоги з боку Вашингтона та посилити позиції України на полі бою.

"[Із замороженими російськими активами] ми можемо замінити підтримку США, якщо США все ж вирішать більше не підтримувати Україну", - заявив у понеділок міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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"У нас є заморожені російські активи в Європі на суму 300 мільярдів євро, і нам потрібно їх використовувати", - заявив Цахкна журналістам у Брюсселі разом зі своїми колегами з Данії, Швеції, Литви та Латвії. (Хоча точна сума заморожених російських активів в Європі невідома, загальноприйнято вважати, що вона ближча до 200 мільярдів євро, ніж до 300 мільярдів євро).

Країни Балтії та Північної Європи вважають, що гроші мають бути передані Україні негайно. Цю позицію підтримують Польща, Чехія і головний дипломат ЄС, колишній прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Я не приймаю аргумент про те, що це юридично проблематично... нам потрібна політична воля, щоб зробити це", - заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс в інтерв'ю виданню POLITICO. Також він додав, що скептично налаштовані столиці повинні представити більш вагомі аргументи своєї позиції.

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти прямої конфіскації коштів, оскільки вважають, що це може зашкодити ЄС у переговорах із росією та підірвати довіру міжнародних інвесторів. 

"Якби ви розморозили [активи] і передали [їх] Україні, у вас їх більше не було б, і ви не змогли б використовувати їх як обмінну монету", - сказав один з дипломатів ЄС, який проти розморозити активів. 

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок наполягав на тому, що західні союзники могли законно використовувати доходи від активів під час війни, але наполягав на тому, що було б незаконно вилучати самі резерви. Однак він зазначив, що їх заморожування дає важливі важелі впливу.

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"Це частина переговорів після закінчення війни", - підкреслив він.

Одна з головних причин небажання ЄС розморожувати російські активи – можливість використання цих коштів як інструменту тиску на кремль.

Після зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим в Ер-Ріяді минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо припустив, що ЄС "в якийсь момент" доведеться взяти участь у мирних переговорах через санкції, які він ввів проти росії.

Європейські країни визнають, що мільярди євро заморожених російських активів дають їм додатковий вплив на кремль.

"Якщо вони [росія] дійсно хочуть повернути гроші, то їм доведеться щось дати натомість", - заявив цитований вище дипломат ЄС.

Хоча Цахкна з Естонії підтримує передачу обвинувачених грошей безпосередньо Києву, його уряд визнав перевагу утримання коштів в якості важеля. 

Як повідомляє ЗМІ, у документі, підготовленому для зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, Таллінн написав, що "триваюче утримання активів служить фінансовим і дипломатичним важелем, гарантуючи, що у росії буде чіткий, відчутний стимул для переговорів про врегулювання і компенсації Україні".

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27 лідерів ЄС також постановили, що активи залишатимуться замороженими доти, доки росія не погодиться виплатити Україні післявоєнні репарації.

Країни розглядають резерв у розмірі 200 мільярдів євро як джерело фінансування для покриття непомірних витрат на відновлення України, які Світовий банк оцінює в 486 мільярдів доларів.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що голова дипломатії блоку Кая Каллас повідомила про збільшення кількості країн ЄС, що підтримують конфіскацію заморожених російських активів. Втім, за її словами, досягнення угоди в березні не очікується через відсутність одностайної підтримки.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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