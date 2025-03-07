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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34949 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Україна отримала перший транш у майже 900 млн євро від Британії від заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 17293 перегляди

Україна отримала перший транш у розмірі 752 млн фунтів від Великої Британії в рамках ініціативи G7 ERA. Кошти, отримані від заморожених російських активів, будуть спрямовані на посилення обороноздатності.

Україна отримала перший транш у майже 900 млн євро від Британії від заморожених активів рф

Велика Британія перерахувала Україні 752 млн фунтів (895 млн євро) першого траншу коштів, забезпечених доходами від заморожених активів рф, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

В Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності

- написав Шмигаль.

Прем'єр висловив вдячність уряду Великої Британії та партнерам з G7 "за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну".

"Розраховуємо, що всі суверенні активи рф у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави", - підкреслив Шмигаль.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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