Україна отримала перший транш у майже 900 млн євро від Британії від заморожених активів рф
Київ • УНН
Україна отримала перший транш у розмірі 752 млн фунтів від Великої Британії в рамках ініціативи G7 ERA. Кошти, отримані від заморожених російських активів, будуть спрямовані на посилення обороноздатності.
Велика Британія перерахувала Україні 752 млн фунтів (895 млн євро) першого траншу коштів, забезпечених доходами від заморожених активів рф, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
В Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності
Прем'єр висловив вдячність уряду Великої Британії та партнерам з G7 "за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну".
"Розраховуємо, що всі суверенні активи рф у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави", - підкреслив Шмигаль.
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