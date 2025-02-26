США не підтримали заяву СОТ про засудження російської агресії
Київ • УНН
44 країни-члени СОТ та Україна підписали щорічну заяву, що засуджує вплив російського вторгнення. США вперше відмовились підтримати документ, що свідчить про зміну їхньої позиції.
Заява СОТ публікується щороку з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це перший раз, коли США не підтримали таку заяву, що підтвержує зміну відношень з рф. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Заяву підписали 44 країни-члени СОТ та Україна, включаючи Європейський Союз, Велику Британію, Канаду та Австралію.
У заяві СОТ засуджується руйнівний вплив повномасштабного вторгнення росії на життя людей та економіку України.
"Ми серйозно стурбовані наслідками цих руйнувань для України і для світової торгівлі, включаючи постачання сільськогосподарської продукції, добрив і мінералів з України на міжнародні ринки", - додали в СОТ.
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