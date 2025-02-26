США не поддержали заявление ВТО об осуждении российской агрессии
Киев • УНН
44 страны-члена ВТО и Украина подписали ежегодное заявление, осуждающее влияние российского вторжения. США впервые отказались поддержать документ, что свидетельствует об изменении их позиции.
Заявление ВТО публикуется каждый год с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. Это первый раз, когда США не поддержали такое заявление, что подтверждает изменение отношений с рф. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Заявление подписали 44 страны-члена ВТО и Украина, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду и Австралию.
В заявлении ВТО осуждается разрушительное влияние полномасштабного вторжения России на жизнь людей и экономику Украины.
«Мы серьезно обеспокоены последствиями этих разрушений для Украины и для мировой торговли, включая поставки сельскохозяйственной продукции, удобрений и минералов из Украины на международные рынки», - добавили в ВТО.
Напомним,
Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которую инициировали США и охарактеризовали, как скорый конец конфликта и «восстановление мира» между Украиной и Россией.
Ранее представитель США на заседании Генассамблеи ООН Дороти Ши заявила о невозможности поддержки в ООН украинской резолюции по деэскалации ситуации в Украине. Она подчеркнула, что их проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и восстановление мира между Украиной и Россией.
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