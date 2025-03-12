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Трамп передумав підвищувати мита для Канади - CNN

Київ • УНН

 • 30396 перегляди

Дональд Трамп відмовився від ескалації торгової війни з Канадою. У відповідь провінція Онтаріо призупинила доплати за електроенергію для клієнтів США.

Трамп передумав підвищувати мита для Канади - CNN

Президент США Дональд Трамп відмовився від ескалації торговельної війни, яка загрожувала масштабним підвищенням мит на канадську сталь і алюміній, а також від нових тарифів на канадську електроенергію. У свою чергу канадська провінція Онтаріо призупинила доплати за електроенергію для клієнтів США, пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За даними видання, після того, як у вівторок ринки почали різко падати, міністр торгівлі США Говард Лутнік, міністр фінансів Канади Домінік Леблан і прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявили, що після погроз про зміну мит, які призвели до різкого падіння ринків, вони зустрінуться в четвер, щоб переглянути угоду про вільну торгівлю.

Онтаріо погодилася призупинити 25% надбавку на експорт електроенергії до Мічигану, Міннесоти та Нью-Йорка. Раніше у вівторок президент Дональд Трамп пригрозив 50% митами на алюміній і сталь країни, різкою ескалацією торговельної війни з Канадою, що зароджується, у відповідь на надбавку на експорт з Онтаріо. Але пізніше Трамп дав зрозуміти, що відступить

- йдеться у статті.

Зазначається, що старший радник Білого дому з питань торгівлі та виробництва Пітер Наварро підтвердив, що погроза Трампа про підвищення тарифів не набуде чинності.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що Канада підняла ціни на електроенергію для трьох американських штатів на 25% у відповідь на тарифи президента Дональда Трампа. Це рішення було ухвалено урядом провінції Онтаріо, яка експортує електроенергію до США.

Мита на канадські та мексиканські товари: Трамп роздумує над новими винятками06.03.25, 19:38 • 58281 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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