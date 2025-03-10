Канада підвищує ціни на електроенергію для трьох штатів США

Канада підняла ціни на електроенергію для трьох американських штатів на 25% у відповідь на тарифи президента Дональда Трампа. Це рішення було ухвалено урядом провінції Онтаріо, яка експортує електроенергію до США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

З понеділка, 10 березня, провінція Онтаріо направила своєму оператору електричної мережі, Independent Electricity System Operator (IESO), вказівку додати надбавку в розмірі 10 канадських доларів (7 доларів США) за мегават-годину на всю електроенергію, що експортується до Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка.

Повірте мені, я не хочу цього робити. Мені дуже шкода за американський народ. Один тільки винний у цьому - це президент Дональд Трамп - заявив прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд.

Рішення про підвищення тарифів Форд пообіцяв ухвалити ще минулого тижня, після того як США ввели тарифи на канадські товари. І хоча Білий дім погодився на звільнення автомобілів та деяких інших товарів, що підпадають під дію угоди про вільну торгівлю між країнами, Форд пообіцяв реалізувати свою ініціативу.

Як зазначає видання рішення Онтаріо може бути більше символічним, оскільки ціни на електричні ринки США базуються на короткостроковому попиті та пропозиції. Тому покупці можуть обирати з різних постачальників і не обов'язково купувати електроенергію з Канади.

Очікується, що з надбавки провінція заробить до 400 000 канадських доларів на день, які будуть спрямовані на підтримку робітників, родин та бізнесів Онтаріо.

Якщо прем'єри використовують інструменти, які є на нашу користь, це хороші новини - прокоментувала ситуацію міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Доповнення

За даними Bloomberg, у 2023 році Нью-Йорк імпортував близько 4,4% своєї електроенергії з Канади. Міннесота та Мічиган мають ще меншу залежність від канадських постачальників, повідомляє оператор мережі Midcontinent Independent System Operator (MISO).

Всього Онтаріо має сім з'єднань з Нью-Йорком, чотири - з Мічиганом та одне - з Міннесотою.

Нагадаємо

4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади й Мексики. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.

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