Канада підвищує ціни на електроенергію для трьох штатів США

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32544 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 52205 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 55805 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 60916 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 72738 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59110 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57667 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 123479 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82479 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 229410 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25358 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 15570 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22175 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20979 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21991 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91879 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 123483 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 229412 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405846 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12056 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21099 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22290 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25487 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75997 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Канада підвищує ціни на електроенергію для трьох штатів США

Київ • УНН

 • 46105 перегляди

Провінція Онтаріо підвищила тарифи на електроенергію на 25% для трьох штатів США у відповідь на торгові обмеження Трампа. Надбавка складе 10 канадських доларів за мегават-годину для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка.

Канада підвищує ціни на електроенергію для трьох штатів США

Канада підняла ціни на електроенергію для трьох американських штатів на 25% у відповідь на тарифи президента Дональда Трампа. Це рішення було ухвалено урядом провінції Онтаріо, яка експортує електроенергію до США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

З понеділка, 10 березня, провінція Онтаріо направила своєму оператору електричної мережі, Independent Electricity System Operator (IESO), вказівку додати надбавку в розмірі 10 канадських доларів (7 доларів США) за мегават-годину на всю електроенергію, що експортується до Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка.

Повірте мені, я не хочу цього робити. Мені дуже шкода за американський народ. Один тільки винний у цьому - це президент Дональд Трамп

- заявив прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд.

Рішення про підвищення тарифів Форд пообіцяв ухвалити ще минулого тижня, після того як США ввели тарифи на канадські товари. І хоча Білий дім погодився на звільнення автомобілів та деяких інших товарів, що підпадають під дію угоди про вільну торгівлю між країнами, Форд пообіцяв реалізувати свою ініціативу.

Як зазначає видання рішення Онтаріо може бути більше символічним, оскільки ціни на електричні ринки США базуються на короткостроковому попиті та пропозиції. Тому покупці можуть обирати з різних постачальників і не обов'язково купувати електроенергію з Канади.

Очікується, що з надбавки провінція заробить до 400 000 канадських доларів на день, які будуть спрямовані на підтримку робітників, родин та бізнесів Онтаріо.

Якщо прем'єри використовують інструменти, які є на нашу користь, це хороші новини

- прокоментувала ситуацію міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Доповнення

За даними Bloomberg, у 2023 році Нью-Йорк імпортував близько 4,4% своєї електроенергії з Канади. Міннесота та Мічиган мають ще меншу залежність від канадських постачальників, повідомляє оператор мережі Midcontinent Independent System Operator (MISO).

Всього Онтаріо має сім з'єднань з Нью-Йорком, чотири - з Мічиганом та одне - з Міннесотою.

Нагадаємо

4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади й Мексики. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.

«Доки американці не виявлять до нас поваги»: майбутній прем’єр Канади - про терміни дії мит для США10.03.25, 04:39 • 112605 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Даг Форд
Мічиган
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Канада
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39