Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада подняла цены на электроэнергию для трех американских штатов на 25% в ответ на тарифы президента Дональда Трампа. Это решение было принято правительством провинции Онтарио, которая экспортирует электроэнергию в США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

С понедельника, 10 марта, провинция Онтарио направила своему оператору электрической сети, Independent Electricity System Operator (IESO), указание добавить надбавку в размере 10 канадских долларов (7 долларов США) за мегават-час на всю электроэнергию, которая экспортируется в Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк.

Поверьте мне, я не хочу этого делать. Мне очень жаль американский народ. Единственный виновный в этом - президент Дональд Трамп - заявил премьер-министр Онтарио Даг Форд.

Решение о повышении тарифов Форд пообещал принять еще на прошлой неделе, после того как США ввели тарифы на канадские товары. И хотя Белый дом согласился на освобождение автомобилей и некоторых других товаров, которые подпадают под действие соглашения о свободной торговле между странами, Форд пообещал реализовать свою инициативу.

Как отмечает издание, решение Онтарио может быть более символическим, поскольку цены на электрические рынки США базируются на краткосрочном спросе и предложении. Поэтому покупатели могут выбирать из различных поставщиков и не обязательно покупать электроэнергию из Канады.

Ожидается, что с надбавки провинция заработает до 400 000 канадских долларов в день, которые будут направлены на поддержку работников, семей и бизнесов Онтарио.

Если премьеры используют инструменты, которые есть на нашу пользу, это хорошие новости - прокомментировала ситуацию министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Дополнение

По данным Bloomberg, в 2023 году Нью-Йорк импортировал около 4,4% своей электроэнергии из Канады. Миннесота и Мичиган имеют еще меньшую зависимость от канадских поставщиков, сообщает оператор сети Midcontinent Independent System Operator (MISO).

Всего Онтарио имеет семь соединений с Нью-Йорком, четыре - с Мичиганом и одно - с Миннесотой.

Напоминаем

4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады и Мексики. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.

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