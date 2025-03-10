Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16992 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31987 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66517 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216055 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124009 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392823 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311685 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213991 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244344 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255189 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46769 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133496 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15890 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15316 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12824 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133501 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216056 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392823 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255002 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311685 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3744 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15321 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46774 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72354 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57418 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Киев • УНН

 • 46062 просмотра

Провинция Онтарио повысила тарифы на электроэнергию на 25% для трех штатов США в ответ на торговые ограничения Трампа. Надбавка составит 10 канадских долларов за мегават-час для Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка.

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада подняла цены на электроэнергию для трех американских штатов на 25% в ответ на тарифы президента Дональда Трампа. Это решение было принято правительством провинции Онтарио, которая экспортирует электроэнергию в США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

С понедельника, 10 марта, провинция Онтарио направила своему оператору электрической сети, Independent Electricity System Operator (IESO), указание добавить надбавку в размере 10 канадских долларов (7 долларов США) за мегават-час на всю электроэнергию, которая экспортируется в Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк.

Поверьте мне, я не хочу этого делать. Мне очень жаль американский народ. Единственный виновный в этом - президент Дональд Трамп

- заявил премьер-министр Онтарио Даг Форд.

Решение о повышении тарифов Форд пообещал принять еще на прошлой неделе, после того как США ввели тарифы на канадские товары. И хотя Белый дом согласился на освобождение автомобилей и некоторых других товаров, которые подпадают под действие соглашения о свободной торговле между странами, Форд пообещал реализовать свою инициативу.

Как отмечает издание, решение Онтарио может быть более символическим, поскольку цены на электрические рынки США базируются на краткосрочном спросе и предложении. Поэтому покупатели могут выбирать из различных поставщиков и не обязательно покупать электроэнергию из Канады.

Ожидается, что с надбавки провинция заработает до 400 000 канадских долларов в день, которые будут направлены на поддержку работников, семей и бизнесов Онтарио.

Если премьеры используют инструменты, которые есть на нашу пользу, это хорошие новости

- прокомментировала ситуацию министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Дополнение

По данным Bloomberg, в 2023 году Нью-Йорк импортировал около 4,4% своей электроэнергии из Канады. Миннесота и Мичиган имеют еще меньшую зависимость от канадских поставщиков, сообщает оператор сети Midcontinent Independent System Operator (MISO).

Всего Онтарио имеет семь соединений с Нью-Йорком, четыре - с Мичиганом и одно - с Миннесотой.

Напоминаем

4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады и Мексики. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США10.03.25, 04:39 • 112597 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Даг Форд
Мичиган
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Канада
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20