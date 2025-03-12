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Трамп передумал повышать пошлины для Канады - CNN

Киев • УНН

 • 30388 просмотра

Дональд Трамп отказался от эскалации торговой войны с Канадой. В ответ провинция Онтарио приостановила доплаты за электроэнергию для клиентов США.

Трамп передумал повышать пошлины для Канады - CNN

Президент США Дональд Трамп отказался от эскалации торговой войны, которая угрожала масштабным повышением пошлин на канадскую сталь и алюминий, а также от новых тарифов на канадскую электроэнергию. В свою очередь канадская провинция Онтарио приостановила доплаты за электроэнергию для клиентов США, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным издания, после того, как во вторник рынки начали резко падать, министр торговли США Говард Лутник, министр финансов Канады Доминик Леблан и премьер-министр Онтарио Даг Форд заявили, что после угроз об изменении пошлин, которые привели к резкому падению рынков, они встретятся в четверг, чтобы пересмотреть соглашение о свободной торговле.

Онтарио согласилась приостановить 25% надбавку на экспорт электроэнергии в Мичиган, Миннесоту и Нью-Йорк. Ранее во вторник президент Дональд Трамп пригрозил 50% пошлинами на алюминий и сталь страны, резкой эскалацией торговой войны с Канадой, зарождающейся, в ответ на надбавку на экспорт из Онтарио. Но позже Трамп дал понять, что отступит

- говорится в статье.

Отмечается, что старший советник Белого дома по вопросам торговли и производства Питер Наварро подтвердил, что угроза Трампа о повышении тарифов не вступит в силу.

Напомним

Накануне стало известно, что Канада подняла цены на электроэнергию для трех американских штатов на 25% в ответ на тарифы президента Дональда Трампа. Это решение было принято правительством провинции Онтарио, которая экспортирует электроэнергию в США.

Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями06.03.25, 19:38 • 58272 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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