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Канада оспаривает таможенные тарифы США во Всемирной торговой организации

Киев • УНН

 • 12150 просмотра

Канада подала жалобу во ВТО из-за американских тарифов на сталь и алюминий, считая их несовместимыми с международными торговыми обязательствами США. Трамп отказался от эскалации.

Канада оспаривает таможенные тарифы США во Всемирной торговой организации

Страна считает меры, которые были приняты Белым домом, "несовместимыми с обязательствами Соединенных Штатов" в международной торговле.

Передает УНН со ссылкой на World Trade Organization и Вarrons.

Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. Об этом сообщила пресс-служба ВТО в четверг.

Канада обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по спорам с Соединенными Штатами относительно введения Соединенными Штатами тарифов на импорт определенных видов стальной и алюминиевой продукции из Канады. Канада утверждает, что меры, которые приостанавливают освобождение Канады от дополнительных пошлин на определенные виды стальной и алюминиевой продукции и повышают пошлины на алюминиевые изделия, и которые вступили в силу 12 марта, несовместимы с обязательствами Соединенных Штатов

- говорится в сообщении ВТО.

Напомним

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп отказался от эскалации торговой войны с Канадой. В ответ провинция Онтарио приостановила доплаты за электроэнергию для клиентов США.

44 страны-члены ВТО и Украина подписали ежегодное заявление, осуждающее влияние российского вторжения. США впервые отказались поддержать документ, что свидетельствует об изменении их позиции.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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