Канада оспаривает таможенные тарифы США во Всемирной торговой организации

Страна считает меры, которые были приняты Белым домом, "несовместимыми с обязательствами Соединенных Штатов" в международной торговле.

Передает УНН со ссылкой на World Trade Organization и Вarrons.

Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. Об этом сообщила пресс-служба ВТО в четверг.

Канада обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по спорам с Соединенными Штатами относительно введения Соединенными Штатами тарифов на импорт определенных видов стальной и алюминиевой продукции из Канады. Канада утверждает, что меры, которые приостанавливают освобождение Канады от дополнительных пошлин на определенные виды стальной и алюминиевой продукции и повышают пошлины на алюминиевые изделия, и которые вступили в силу 12 марта, несовместимы с обязательствами Соединенных Штатов