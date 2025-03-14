Канада оспаривает таможенные тарифы США во Всемирной торговой организации
Киев • УНН
Канада подала жалобу во ВТО из-за американских тарифов на сталь и алюминий, считая их несовместимыми с международными торговыми обязательствами США. Трамп отказался от эскалации.
Страна считает меры, которые были приняты Белым домом, "несовместимыми с обязательствами Соединенных Штатов" в международной торговле.
Передает УНН со ссылкой на World Trade Organization и Вarrons.
Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. Об этом сообщила пресс-служба ВТО в четверг.
Канада обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по спорам с Соединенными Штатами относительно введения Соединенными Штатами тарифов на импорт определенных видов стальной и алюминиевой продукции из Канады. Канада утверждает, что меры, которые приостанавливают освобождение Канады от дополнительных пошлин на определенные виды стальной и алюминиевой продукции и повышают пошлины на алюминиевые изделия, и которые вступили в силу 12 марта, несовместимы с обязательствами Соединенных Штатов
Напомним
Несколько дней назад президент США Дональд Трамп отказался от эскалации торговой войны с Канадой. В ответ провинция Онтарио приостановила доплаты за электроэнергию для клиентов США.
44 страны-члены ВТО и Украина подписали ежегодное заявление, осуждающее влияние российского вторжения. США впервые отказались поддержать документ, что свидетельствует об изменении их позиции.
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф13.03.25, 13:41 • 104900 просмотров