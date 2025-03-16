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Канада пересматривает закупку F-35 из-за напряженных отношений с США

Киев • УНН

 • 26048 просмотра

Премьер-министр Канады поручил пересмотреть контракт на закупку F-35 из-за изменения геополитической ситуации и напряженных отношений с США. Lockheed Martin уклонилась от комментариев.

Канада пересматривает закупку F-35 из-за напряженных отношений с США

Новый премьер Канады пересматривает закупку F-35 на фоне напряженных отношений с США. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны Биллу Блэру пересмотреть контракт на закупку американских истребителей F-35, чтобы оценить альтернативные варианты, учитывая изменение геополитической ситуации.

Несмотря на юридические обязательства Канады по приобретению первых 16 самолетов в рамках соглашения на общую сумму 19 миллиардов канадских долларов, правительство рассматривает возможность внесения изменений в контракт. Карни призвал Блэра сотрудничать с военными, чтобы определить, является ли текущее соглашение наилучшим вариантом для Канады.

Тем временем ситуация осложняется обострением отношений между Оттавой и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп объявил торговую войну Канаде и даже пригрозил экономическим давлением добиться ее превращения в 51-й штат. Это вызвало волну возмущения среди канадцев: американский гимн освистывают во время матчей НХЛ и НБА, а некоторые граждане бойкотируют товары из США.

Компания Lockheed Martin, производитель F-35, заявила, что поддерживает прочные связи с Королевскими ВВС Канады, но уклонилась от комментариев относительно возможного пересмотра соглашения, подчеркнув, что это вопрос исключительно правительств Канады и США.

Добавим

Закупка 88 истребителей F-35 была одобрена в 2023 году при премьерстве Джастина Трюдо после многолетнего процесса оценки и отказа от альтернативных предложений Boeing Super Hornet и Saab Gripen. Шведская компания Saab предлагала сборку и техническое обслуживание самолетов в Канаде, но правительство отдало предпочтение Lockheed Martin для модернизации флота Королевских ВВС.

Канада оспаривает таможенные тарифы США во Всемирной торговой организации 14.03.25, 09:59 • 0 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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