Мита Трампа проти Канади є приводом для анексії – Мелані Жолі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що мита США є приводом для майбутньої анексії країни. Жолі спростувала звинувачення щодо безпеки кордону та назвала США експортером нелегальної зброї та наркотиків.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом проти Канади, є лише приводом для бажання адміністрації зрештою анексувати країну. Вона вважає, що Трамп намагається послабити Канаду. Про це повідомляє The Hill, пишє УНН.
Жолі заперечила оцінку Трампа щодо безпеки кордонів її країни, стверджуючи, що менше 1% смертельного наркотику фентаніл надходить з Канади, яка, за її словами, має дуже міцний і безпечний кордон.
"Ми інвестували 1,3 млрд доларів у наш новий прикордонний план, інвестували в збільшення кількості прикордонників, гелікоптери Black Hawk, нову фентанілову ударну групу, яку ми створюємо разом з американцями", - сказала Жолі.
Міністерка зазначила, що справа не в цьому, це привід, й сама звинуватила США в тому, що вони є експортером нелегальних мігрантів, нелегальної зброї та нелегальних наркотиків до Канади.
"На кону стоїть щось більше. Президент Трамп хоче довести нас до стану, коли ми будемо набагато слабшими економічно, щоб врешті-решт анексувати нас", - сказала Жолі.
Міністр заявила, що адміністрація Трампа продемонструвала занадто багато неповаги, назвавши Канаду 51-м штатом й прем'єр-міністра Джастіна Трюдо губернатором.
Нагадаємо
Канадський уряд стурбований заявами Трампа про можливу анексію країни та називання Трюдо "губернатором". США планують переглянути військову співпрацю та виключити Канаду з групи "П'ять очей".