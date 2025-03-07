Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли
Киев • УНН
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что тарифы США являются поводом для будущей аннексии страны. Жоли опровергла обвинения в безопасности границы и назвала США экспортером нелегального оружия и наркотиков.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против Канады, являются лишь предлогом для желания администрации в конечном итоге аннексировать страну. Она считает, что Трамп пытается ослабить Канаду. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.
Жоли опровергла оценку Трампа относительно безопасности границ ее страны, утверждая, что менее 1% смертельного наркотика фентанила поступает из Канады, которая, по ее словам, имеет очень крепкую и безопасную границу.
"Мы инвестировали 1,3 млрд долларов в наш новый пограничный план, инвестировали в увеличение числа пограничников, вертолеты Black Hawk, новую фентаниловую ударную группу, которую мы создаем вместе с американцами", - сказала Жоли.
Министр отметила, что дело не в этом, это предлог, и сама обвинила США в том, что они являются экспортером нелегальных мигрантов, нелегального оружия и нелегальных наркотиков в Канаду.
"На кону стоит что-то большее. Президент Трамп хочет довести нас до состояния, когда мы будем гораздо слабее экономически, чтобы в конечном итоге аннексировать нас", - сказала Жоли.
Министр заявила, что администрация Трампа продемонстрировала слишком много неуважения, назвав Канаду 51-м штатом и премьер-министра Джастина Трюдо губернатором.
Напомним
Канадское правительство обеспокоено заявлениями Трампа о возможной аннексии страны и называнием Трюдо "губернатором". США планируют пересмотреть военное сотрудничество и исключить Канаду из группы "Пять глаз".