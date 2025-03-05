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Трамп звинуватив Трюдо у спробі утриматися при владі та вкотре назвав "губернатором"

Київ • УНН

 • 34852 перегляди

Трамп і Трюдо провели телефонну розмову щодо нових взаємних торгових мит між США та Канадою. Трамп звинуватив Трюдо у слабкій прикордонній політиці та спробах утриматися при владі.

Трамп звинуватив Трюдо у спробі утриматися при владі та вкотре назвав "губернатором"

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили ситуацію з тарифами, які запровадила Америка проти Канади. Також Трамп звинуватив Трюдо в тому, що він намагається утриматися при владі, передає УНН.

Джастін Трюдо з Канади подзвонив мені, щоб запитати, що можна зробити з тарифами. Я сказав йому, що багато людей померло від фентанілу, який проник через кордони Канади та Мексики, і ніщо не переконало мене, що це припинилося. Він сказав, що стало краще, але я сказав: "Це недостатньо добре" 

- написав Трамп в Truth Social.

Президент США зазначив, що розмова закінчилася "досить" дружелюбно.

Він не зміг сказати мені, коли відбудуться вибори в Канаді, що викликало у мене цікавість, наприклад, що тут відбувається? Тоді я зрозумів, що він намагається використати цю проблему, щоб утриматися при владі. Успіхів Джастіне! 

- заявив Трамп.

Також Трамп звинуватив канадського прем'єра у спричиненні проблем з новою адміністрацією США.

Для тих, кому цікаво, я також сказав "губернатору" Канади Джастіну Трюдо, що він багато в чому спричинив наші проблеми з ними через свою слабку прикордонну політику, яка дозволила величезним кількостям фентанілу і нелегальним іммігрантам проникнути до Сполучених Штатів. Ця політика відповідає за смерть багатьох людей! 

- стверджує Трамп.

Доповнення

CNN повідомляло, що президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поговорили.

Розмова між лідерами відбулася після того, як Трамп ввів всеосяжні мита в розмірі 25% проти Канади у вівторок.

У вівторок, 4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.

Назвав "губернатором" Канади і вдався до нових погроз: Трамп відреагував на заяви Трюдо04.03.25, 21:10 • 27497 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Джастін Трюдо
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