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Назвав "губернатором" Канади і вдався до нових погроз: Трамп відреагував на заяви Трюдо

Київ • УНН

 • 27497 перегляди

Дональд Трамп пообіцяв негайно підвищити тарифи у відповідь на канадські мита. Трюдо раніше анонсував 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.

Назвав "губернатором" Канади і вдався до нових погроз: Трамп відреагував на заяви Трюдо

Президент США Дональд Трамп відповів прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, пригрозив негайно підвищити відповідні тарифи. Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Трамп назвав Трюдо "губернатором" Канади.

Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він запровадить тариф у відповідь США, наш тариф у відповідь негайно збільшиться на таку ж суму 

- написав Трамп у своєму пості.

Відповідні тарифи США, які можуть відповідати тарифам інших країн долар до долара, набудуть чинності 2 квітня.

Нагадаємо

Відповідь Трампа з'явилася після того, як Трюдо оголосив, що Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 мілрд доларів.

Канадський прем'єр заявив, що США розпочали торговельну війну проти Канади і що немає ніякого виправдання або необхідності для підвищення тарифів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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