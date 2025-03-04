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Назвал "губернатором" Канады и прибег к новым угрозам: Трамп отреагировал на заявления Трюдо

Киев • УНН

 • 27493 просмотра

Дональд Трамп пообещал немедленно повысить тарифы в ответ на канадские пошлины. Трюдо ранее анонсировал 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 млрд долларов.

Назвал "губернатором" Канады и прибег к новым угрозам: Трамп отреагировал на заявления Трюдо

Президент США Дональд Трамп ответил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, пригрозив немедленно повысить соответствующие тарифы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Трамп назвал Трюдо "губернатором" Канады.

Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет тариф в ответ США, наш тариф в ответ немедленно увеличится на такую же сумму 

- написал Трамп в своем посте.

Соответствующие тарифы США, которые могут соответствовать тарифам других стран доллар к доллару, вступят в силу 2 апреля.

Напомним

Ответ Трампа появился после того, как Трюдо объявил, что Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.

Канадский премьер заявил, что США начали торговую войну против Канады и что нет никакого оправдания или необходимости для повышения тарифов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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