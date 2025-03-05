Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ситуацию с тарифами, которые ввела Америка против Канады. Также Трамп обвинил Трюдо в том, что он пытается удержаться у власти, передает УНН.

Джастин Трюдо из Канады позвонил мне, чтобы спросить, что можно сделать с тарифами. Я сказал ему, что много людей умерло от фентанила, который проник через границы Канады и Мексики, и ничто не убедило меня, что это прекратилось. Он сказал, что стало лучше, но я сказал: "Это недостаточно хорошо"