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Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Киев • УНН

 • 34838 просмотра

Трамп и Трюдо провели телефонный разговор по поводу новых взаимных торговых пошлин между США и Канадой. Трамп обвинил Трюдо в слабой пограничной политике и попытках удержаться у власти.

Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ситуацию с тарифами, которые ввела Америка против Канады. Также Трамп обвинил Трюдо в том, что он пытается удержаться у власти, передает УНН.

Джастин Трюдо из Канады позвонил мне, чтобы спросить, что можно сделать с тарифами. Я сказал ему, что много людей умерло от фентанила, который проник через границы Канады и Мексики, и ничто не убедило меня, что это прекратилось. Он сказал, что стало лучше, но я сказал: "Это недостаточно хорошо" 

- написал Трамп в Truth Social.

Президент США отметил, что разговор закончился "довольно" дружелюбно.

Он не смог сказать мне, когда состоятся выборы в Канаде, что вызвало у меня интерес, например, что здесь происходит? Тогда я понял, что он пытается использовать эту проблему, чтобы удержаться у власти. Удачи, Джастин! 

- заявил Трамп.

Также Трамп обвинил канадского премьера в создании проблем с новой администрацией США.

Для тех, кому интересно, я также сказал "губернатору" Канады Джастину Трюдо, что он во многом стал причиной наших проблем с ними из-за своей слабой пограничной политики, которая позволила огромным количествам фентанила и нелегальным иммигрантам проникнуть в Соединенные Штаты. Эта политика ответственна за смерть многих людей! 

- утверждает Трамп.

Дополнение

CNN сообщало, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорили.

Разговор между лидерами состоялся после того, как Трамп ввел всеобъемлющие пошлины в размере 25% против Канады во вторник.

Во вторник, 4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.

Назвал "губернатором" Канады и прибег к новым угрозам: Трамп отреагировал на заявления Трюдо04.03.25, 21:10 • 27493 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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