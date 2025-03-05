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Трамп і Трюдо провели переговори після введення взаємних торгових мит

Київ • УНН

 • 23981 перегляди

Лідери США та Канади провели телефонну розмову після введення США 25% мит. Трюдо анонсував відповідні заходи.

Трамп і Трюдо провели переговори після введення взаємних торгових мит

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поговорили. Про це повідомили CNN дві офіційні особи Білого дому, передає УНН.

Співрозмовники не повідомили ЗМІ жодних подробиць розмови, окрім цього, але очікують, що результати будуть оголошені.

Розмова між лідерами відбулася після того, як Трамп ввів всеосяжні мита в розмірі 25% проти Канади у вівторок.

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У відповідь Трюдо заявив, що негайно введе мито в розмірі 25% на товари США на суму 20,7 млрд доларів (30 млрд канадських доларів), а потім ще на 86,2 млрд доларів (125 млрд канадських доларів) через 21 день.

"Це дуже дурний вчинок", — сказав він у своїх зауваженнях, які, за його словами, були адресовані Трампу у вівторок.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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