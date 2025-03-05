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Трамп и Трюдо провели переговоры после введения взаимных торговых пошлин

Киев • УНН

 • 23974 просмотра

Лидеры США и Канады провели телефонный разговор после введения США 25% пошлин. Трюдо анонсировал ответные меры.

Трамп и Трюдо провели переговоры после введения взаимных торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорили. Об этом сообщили CNN два официальных лица Белого дома, передает УНН.

Собеседники не сообщили СМИ никаких подробностей разговора, кроме этого, но ожидают, что результаты будут оглашены.

Разговор между лидерами состоялся после того, как Трамп ввел всеобъемлющие пошлины в размере 25% против Канады во вторник.

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В ответ Трюдо заявил, что немедленно введет пошлину в размере 25% на товары США на сумму 20,7 млрд долларов (30 млрд канадских долларов), а затем еще на 86,2 млрд долларов (125 млрд канадских долларов) через 21 день.

"Это очень глупо", — сказал он в своих замечаниях, которые, по его словам, были адресованы Трампу во вторник.

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Антонина Туманова

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