Марк Карні 14 березня складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади: подробиці

У п’ятницю, 14 березня, Марк Карні разом зі своїм кабінетом складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади. Про це повідомляє УНН із посиланням на CTV News.

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Зазначається, що в Офісі генерал-губернаторки Мері Саймон підтвердили, що церемонія присяги нового прем’єр-міністра та членів уряду відбудеться в Оттаві у бальній залі Rideau Hall (резиденція генерал-губернатора) об 11 ранку за місцевим часом.

Видання нагадує, що Карні перейме кермо влади у Канаді від прем'єр-міністра Джастіна Трюдо після того, як минулої неділі під час першого туру впевнено переміг на виборах нового лідера правлячої Ліберальної партії.

Першою зупинкою Карні в понеділок – його перший день на посаді лідера лібералів – був офіс прем’єр-міністра, щоб поговорити з Трюдо про те, скільки часу триватиме перехідний період. Згодом призначений прем'єр-міністр заявив, що перехід буде "плавним" і "швидким" - йдеться у статті.

За словами прессекретаря Каррі, колишній керівник Банку Канади та Банку Англії вже передав усі свої активи сліпому трасту.

Нагадаємо

Днями Марк Карні заявив, що його уряд зберігатиме мита для товарів зі США, "доки американці не виявлять до нас поваги". Стосовно торговельної війни зі США, яка назріває, Карні висловив переконання, що "у торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє".

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