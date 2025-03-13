Марк Карни 14 марта принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады: подробности
Киев • УНН
Марк Карни принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады. Он примет бразды правления от Джастина Трюдо после победы на выборах лидера Либеральной партии.
В пятницу, 14 марта, Марк Карни вместе со своим кабинетом принесет присягу в качестве 24-го премьер-министра Канады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CTV News.
Детали
Отмечается, что в Офисе генерал-губернаторки Мэри Саймон подтвердили, что церемония присяги нового премьер-министра и членов правительства состоится в Оттаве в бальном зале Rideau Hall (резиденция генерал-губернатора) в 11 утра по местному времени.
Издание напоминает, что Карни переймет бразды правления в Канаде от премьер-министра Джастина Трюдо после того, как в минувшее воскресенье во время первого тура уверенно победил на выборах нового лидера правящей Либеральной партии.
Первой остановкой Карни в понедельник – его первый день на посту лидера либералов – был офис премьер-министра, чтобы поговорить с Трюдо о том, сколько времени займет переходный период. Впоследствии назначенный премьер-министр заявил, что переход будет "плавным" и "быстрым"
По словам пресс-секретаря Карри, бывший руководитель Банка Канады и Банка Англии уже передал все свои активы слепому трасту.
Напомним
На днях Марк Карни заявил, что его правительство будет сохранять пошлины для товаров из США, "пока американцы не проявят к нам уважения". Относительно торговой войны с США, которая назревает, Карни выразил убеждение, что "в торговле, как и в хоккее, Канада выиграет".
Трамп заявил об удвоении пошлин на канадскую сталь и алюминий11.03.25, 16:23 • 17094 просмотра