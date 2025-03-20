Канада йде на позачергові вибори. Їх, ймовірно, проведуть 28 квітня
Київ • УНН
Новий прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про проведення виборів 28 квітня після відставки Трюдо. Прихід до влади відбувся на тлі політичних викликів та загроз з боку США.
Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення позачергових виборів, які, за очікуваннями, відбудуться 28 квітня. Про це повідомляє AP, пише УНН.
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Як повідомляє ЗМІ з посиланням на чиновника, який побажав залишитися анонімним, голосування, як очікується, відбудеться 28 квітня.
Чиновник повідомив, що Карні піде до генерал-губернатора в неділю і попросить розпустити парламент. Генерал-губернатор відіграє конституційну і церемоніальну роль представника глави канадської держави, короля Карла III.
Марк Карні, який нещодавно став прем’єр-міністром після відставки Джастіна Трюдо, обіймав посаду голови Центрального банку Канади та Банку Англії. Його прихід до влади відбувся в умовах торговельної війни з США та погроз анексії, що стали серйозними політичними викликами для Канади.
Зважаючи на загострення відносин з Дональдом Трампом, який неодноразово висловлював бажання бачити Канаду частиною США, націоналістичні настрої в країні посилились. Це дало шанс ліберальним силам під керівництвом Карні на наближення до виборчої перемоги.
Карні поки не дзвонив Трампу, попри на те, що був приведений до присяги минулої п'ятниці. Він сказав, що готовий зустрітися з Трампом, якщо той виявить повагу до канадського суверенітету.
Карні справлявся з кризами, коли очолював Банк Канади під час фінансової кризи 2008 року, а потім у 2013 році, коли він став першим негромадянином, який очолив Банк Англії, - допомагаючи справлятися з найгіршими наслідками Brexit у Великій Британії.
Нагадаємо
14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо.
Також присягу прийняли й 23 члени його уряду, що на третину менше, ніж було в останньому уряді Трюдо.
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