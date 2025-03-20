Канада шукає оборонний альянс з Європою через погрози з боку США

У відповідь на погрози Дональда Трампа економічним примусом зробити Канаду 51-м американським штатом, Канада взяла курс на укладення оборонних угод з Європою.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Канада прагне до більш тісного співробітництва оборонної промисловості з Італією та Європейським Союзом у "терміновому порядку – написала у понеділок посол Канади в Римі Елісса Голберг міністрам фінансів, закордонних справ, оборони та бізнесу Італії

У листі Елісси Голберг є запит на придбання "низки ключових сил і засобів за допомогою великих короткострокових закупівель".

Серед них: 10 підводних човнів, а також додаткові винищувачи і бойові танки, "які потенційно можуть бути придбані у європейських постачальників".

Посол пояснила, що країна планує посилити оборонну можливість завдяки масштабним закупівлям у найближчим часом.

На думку фахівців, оборонне партнерство між Канадою та ЄС може бути укладено швидко, що наділить Канаду правом на спільні закупівлі з європейськими країнами в рамках плану ReArm.

Промисловість Канади "може запропонувати набагато більше": у листі вказується про дрони, супутниковий зв’язок, робототехніку, штучний інтелект, системи кібербезпеки.

Також ідеться про "кращу" інтеграцію ланцюжків поставок для великих запасів найважливіших корисних копалин Канади, необхідних для передових оборонних технологій і систем відновлюваної енергії, таких як нікель, кобальт і літій.

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Слід зазначити, що новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні відвідав Францію і Велику Британію для переговорів із союзниками у своїй першій зарубіжній поїздці з моменту складення присяги, як нового лідера уряду країни 14 березня.

Зусилля Європи щодо збільшення витрат на оборону цікаві нам як Канаді через потенційного альтернативного постачальника - заявив Карні журналістам у Лондоні в понеділок.

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