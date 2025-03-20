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Канада ищет оборонный альянс с Европой из-за угроз со стороны США

Киев • УНН

 • 9865 просмотра

Канада стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в оборонной промышленности. Это происходит на фоне усиления давления со стороны США и опасений по поводу экономического принуждения.

Канада ищет оборонный альянс с Европой из-за угроз со стороны США

В ответ на угрозы Дональда Трампа экономическим принуждением сделать Канаду 51-м американским штатом, Канада взяла курс на заключение оборонных соглашений с Европой.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Канада стремится к более тесному сотрудничеству оборонной промышленности с Италией и Европейским Союзом в "срочном порядке

– написала в понедельник посол Канады в Риме Элисса Голберг министрам финансов, иностранных дел, обороны и бизнеса Италии

В письме Элиссы Голберг есть запрос на приобретение "ряда ключевых сил и средств с помощью крупных краткосрочных закупок".

Среди них: 10 подводных лодок, а также дополнительные истребители и боевые танки, "которые потенциально могут быть приобретены у европейских поставщиков".

Посол объяснила, что страна планирует усилить оборонную возможность благодаря масштабным закупкам в ближайшее время.

По мнению специалистов, оборонное партнерство между Канадой и ЕС может быть заключено быстро, что наделит Канаду правом на совместные закупки с европейскими странами в рамках плана ReArm.

Промышленность Канады "может предложить гораздо больше": в письме указывается про дроны, спутниковую связь, робототехнику, искусственный интеллект, системы кибербезопасности. 

Также говорится о "лучшей" интеграции цепочек поставок для больших запасов важнейших полезных ископаемых Канады, необходимых для передовых оборонных технологий и систем возобновляемой энергии, таких как никель, кобальт и литий.

Канадские магазины массово снимают с продажи американский алкоголь06.03.25, 10:15 • 14251 просмотр

Следует отметить, что новый премьер-министр Канады Марк Карни посетил Францию и Великобританию для переговоров с союзниками в своей первой зарубежной поездке с момента принятия присяги, как нового лидера правительства страны 14 марта.

Усилия Европы по увеличению расходов на оборону интересны нам как Канаде из-за потенциального альтернативного поставщика

- заявил Карни журналистам в Лондоне в понедельник.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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