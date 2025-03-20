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Канада договаривается с ЕС о присоединении к оборонному проекту для производства оружия - NYT

Киев • УНН

 • 20068 просмотра

Канада ведет переговоры с ЕС об участии в проекте по расширению военной промышленности. Это позволит ей производить европейское оружие на своих предприятиях и уменьшить зависимость от США.

Канада договаривается с ЕС о присоединении к оборонному проекту для производства оружия - NYT

Канада ведет переговоры с Европейским Союзом о присоединении к новому проекту блока по расширению своей военной промышленности, шаг, который позволит Канаде участвовать в создании европейских истребителей и другой военной техники на собственных промышленных предприятиях, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, начало оборонного сотрудничества между Канадой и ЕС, который пытается укрепить свою промышленность, чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов, подтолкнет канадских военных производителей и предложит стране новый рынок в то время, когда ее отношения с Соединенными Штатами ухудшились.

Новый лидер Канады, премьер-министр Марк Карни, на этой неделе сделал Париж и Лондон пунктами назначения своей первой зарубежной поездки после вступления в должность в пятницу, назвав Канаду "самой европейской из неевропейских стран".

Двое официальных лиц, один из ЕС и один из Канады, которые непосредственно знакомы с дискуссиями, заявили, что "сейчас ведутся детальные переговоры о включении Канады в новую оборонную инициативу Европейского Союза".

Цель состоит в том, чтобы поднять оборонную промышленность ЕС и в конечном итоге предложить надежную альтернативу Соединенным Штатам, которые сейчас доминируют, пишет издание.

В частности, по словам официальных лиц, Канада сможет стать частью европейского реестра военного производства, продавая свои промышленные мощности для создания европейских систем, таких как реактивный самолет Saab Gripen, конкурент американского F-35, который производит Lockheed Martin.

Чиновники сказали, что о конкретных контрактах пока не идет речь.

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Программа кредитования от ЕС на 150 миллиардов евро (163 миллиарда долларов) для финансирования совместных военных разработок предусматривает приоритет продукции европейского производства, причем 65 процентов стоимости компонентов должны поступать либо из блока, либо от партнеров, подписавших с ним определенный тип соглашения. Согласно текущим переговорам, Канада поможет поставлять дополнительные 35 процентов и может пойти дальше, если заключит дополнительное соглашение об еще более тесном участии.

Канаде, согласно условиям обсуждения, также будет предоставлен преференциальный доступ к рынку военной техники ЕС, альтернатива покупке техники в США.

Во вторник Карни объявил, что Канада заключила соглашение о радарных технологиях с Австралией.

Военная промышленность Канады, которая является относительно небольшой, использовалась для производства канадского оборудования, но также была регулярным подрядчиком для создания американского военного оборудования или частей. Канадские заводы по всей огромной стране производят боеприпасы, танки, самолеты, системы технологической защиты и военно-морские корабли.

Углубленный обзор отрасли в 2022 году показал, что около половины военного оборудования Канады было экспортировано, а половина хранилась внутри страны. Самым большим направлением экспорта, безусловно, были Соединенные Штаты.

С момента избрания Трампа Канада все теснее сотрудничает с партнерами по ту сторону Атлантики, пытаясь диверсифицировать торговых партнеров и союзников в сфере обороны, отдаляя свои основные отношения с Соединенными Штатами.

В документе, подготовленном ЕС для изложения планов относительно его оборонной инициативы, Канада была прямо упомянута, пишет издание.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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