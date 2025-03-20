Канада домовляється з ЄС про приєднання до оборонного проєкту для виробництва зброї - NYT

Канада веде переговори з Європейським Союзом про приєднання до нового проекту блоку щодо розширення своєї військової промисловості, крок, який дозволить Канаді брати участь у створенні європейських винищувачів та іншої військової техніки на власних промислових підприємствах, повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Як пише видання, початок оборонної співпраці між Канадою та ЄС, який намагається зміцнити свою промисловість, щоб зменшити залежність від Сполучених Штатів, підштовхне канадських військових виробників і запропонує країні новий ринок у той час, коли її відносини зі Сполученими Штатами погіршилися.

Новий лідер Канади, прем’єр-міністр Марк Карні, цього тижня зробив Париж і Лондон пунктами призначення своєї першої закордонної поїздки після вступу на посаду в п’ятницю, назвавши Канаду "найбільш європейською з неєвропейських країн".

Двоє офіційних осіб, один з ЄС та один з Канади, які безпосередньо знайомі з дискусіями, заявили, що "зараз ведуться детальні переговори щодо включення Канади в нову оборонну ініціативу Європейського Союзу".

Мета полягає в тому, щоб підняти оборонну промисловість ЄС і врешті запропонувати надійну альтернативу Сполученим Штатам, які зараз домінують, пише видання.

Зокрема, за словами офіційних осіб, Канада зможе стати частиною європейського реєстру військового виробництва, продаючи свої промислові потужності для створення європейських систем, таких як реактивний літак Saab Gripen, конкурент американського F-35, який виробляє Lockheed Martin.

Чиновники сказали, що про конкретні контракти поки не йдеться.

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Програма кредитування від ЄС на 150 мільярдів євро (163 мільярди доларів) для фінансування спільних військових розробок передбачає пріоритет продукції європейського виробництва, причому 65 відсотків вартості компонентів має надходити або з блоку, або від партнерів, які підписали з ним певний тип угоди. Згідно з поточними переговорами, Канада допоможе постачати додаткові 35 відсотків і може піти далі, якщо укладе додаткову угоду про ще тіснішу участь.

Канаді, згідно з умовами обговорення, також буде надано преференційний доступ до ринку військової техніки ЄС, альтернатива купівлі техніки у США.

У вівторок Карні оголосив, що Канада уклала угоду про радарні технології з Австралією.

Військова промисловість Канади, яка є відносно невеликою, використовувалася для виробництва канадського обладнання, але також була регулярним підрядником для створення американського військового обладнання або частин. Канадські заводи по всій величезній країні виробляють боєприпаси, танки, літаки, системи технологічного захисту та військово-морські кораблі.

Поглиблений огляд галузі в 2022 році виявив, що близько половини військового обладнання Канади було експортовано, а половина зберігалася всередині країни. Найбільшим напрямком експорту, безумовно, були Сполучені Штати.

З моменту обрання Трампа Канада дедалі тісніше співпрацює з партнерами по той бік Атлантики, намагаючись диверсифікувати торговельних партнерів і союзників у сфері оборони, віддаляючи свої основні відносини зі Сполученими Штатами.

У документі, підготовленому ЄС для викладення планів щодо його оборонної ініціативи, Канада була прямо згадана, пише видання.

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