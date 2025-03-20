Канада идет на внеочередные выборы. Их, вероятно, проведут 28 апреля
Киев • УНН
Новый премьер-министр Марк Карни объявил о проведении выборов 28 апреля после отставки Трюдо. Приход к власти произошел на фоне политических вызовов и угроз со стороны США.
Новый премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных выборов, которые, по ожиданиям, состоятся 28 апреля. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться анонимным, голосование, как ожидается, состоится 28 апреля.
Чиновник сообщил, что Карни пойдет к генерал-губернатору в воскресенье и попросит распустить парламент. Генерал-губернатор играет конституционную и церемониальную роль представителя главы канадского государства, короля Карла III.
Марк Карни, недавно ставший премьер-министром после отставки Джастина Трюдо, занимал должность председателя Центрального банка Канады и Банка Англии. Его приход к власти произошел в условиях торговой войны с США и угроз аннексии, ставших серьезными политическими вызовами для Канады.
Ввиду обострения отношений с Дональдом Трампом, который неоднократно выражал желание видеть Канаду частью США, националистические настроения в стране усилились. Это дало шанс либеральным силам под руководством Карни на приближение к избирательной победе.
Карни пока не звонил Трампу, несмотря на то, что был приведен к присяге в прошлую пятницу. Он сказал, что готов встретиться с Трампом, если тот проявит уважение к канадскому суверенитету.
Карни справлялся с кризисами, когда возглавлял Банк Канады во время финансового кризиса 2008 года, а затем в 2013 году, когда он стал первым негражданином, возглавившим Банк Англии, - помогая справляться с наихудшими последствиями Brexit в Великобритании.
Напомним
14 марта Марк Карни официально принес присягу в качестве нового премьер-министра Канады, заменив Джастина Трюдо.
Также присягу приняли и 23 члена его правительства, что на треть меньше, чем было в последнем правительстве Трюдо.
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