Канадська провінція Онтаріо розриває угоду зі SpaceX: що відомо
Київ • УНН
Провінція Онтаріо розірвала угоду зі Starlink та заборонила участь американських компаній у місцевих закупівлях. Прем'єр-міністр погрожує 25% надбавкою на електроенергію для США у відповідь на тарифи.
Канадська провінція Онтаріо у відповідь на тарифи США розриває угоду з компанією SpaceX Starlink про надання інтернету, а також заборонила американським компаніям брати участь у місцевих закупівлях. Про це пише CNN, передає УНН.
Ми розриваємо контракт Онтаріо зі Starlink. З цим покінчено. Його більше немає
Повідомляється, що у листопаді 2024 року компанія SpaceX мала запропонувати послугу супутникового інтернету Starlink близько 15 000 будинків і підприємств у цій провінції.
Форд також пригрозив застосувати 25% надбавку до тарифів на електроенергію, яку Онтаріо постачає до США, якщо тарифи залишаться незмінними.
"Ми повинні переконатися, що Америка відчує біль", - сказав він, додавши, що ці заходи в першу чергу зашкодять штатам, які підтримують президента США Дональда Трампа.
За словами Форда, Рада з контролю за алкогольними напоями Онтаріо, яка вважається найбільшим покупцем алкоголю в світі, також прибирає американську продукцію з полиць своїх магазинів.
Нагадаємо
У вівторок, 4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.
Після цієї заяви прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Дональд Трамп пригрозив негайно знов підвищити відповідні тарифи.