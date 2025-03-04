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Канадська провінція Онтаріо розриває угоду зі SpaceX: що відомо

Київ • УНН

 • 109438 перегляди

Провінція Онтаріо розірвала угоду зі Starlink та заборонила участь американських компаній у місцевих закупівлях. Прем'єр-міністр погрожує 25% надбавкою на електроенергію для США у відповідь на тарифи.

Канадська провінція Онтаріо розриває угоду зі SpaceX: що відомо

Канадська провінція Онтаріо у відповідь на тарифи США розриває угоду з компанією SpaceX Starlink про надання інтернету, а також заборонила американським компаніям брати участь у місцевих закупівлях. Про це пише CNN, передає УНН.

Ми розриваємо контракт Онтаріо зі Starlink. З цим покінчено. Його більше немає 

- заявив прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд.

Повідомляється, що у листопаді 2024 року компанія SpaceX мала запропонувати послугу супутникового інтернету Starlink близько 15 000 будинків і підприємств у цій провінції.

Форд також пригрозив застосувати 25% надбавку до тарифів на електроенергію, яку Онтаріо постачає до США, якщо тарифи залишаться незмінними.

"Ми повинні переконатися, що Америка відчує біль", - сказав він, додавши, що ці заходи в першу чергу зашкодять штатам, які підтримують президента США Дональда Трампа.

За словами Форда, Рада з контролю за алкогольними напоями Онтаріо, яка вважається найбільшим покупцем алкоголю в світі, також прибирає американську продукцію з полиць своїх магазинів.

Нагадаємо

У вівторок, 4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.

Після цієї заяви прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Дональд Трамп пригрозив негайно знов підвищити відповідні тарифи.

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