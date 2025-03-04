Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно
Киев • УНН
Провинция Онтарио разорвала соглашение со Starlink и запретила участие американских компаний в местных закупках. Премьер-министр угрожает 25% надбавкой на электроэнергию для США в ответ на тарифы.
Канадская провинция Онтарио в ответ на тарифы США разрывает соглашение с компанией SpaceX Starlink о предоставлении интернета, а также запретила американским компаниям участвовать в местных закупках. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Мы разрываем контракт Онтарио со Starlink. С этим покончено. Его больше нет
Сообщается, что в ноябре 2024 года компания SpaceX должна была предложить услугу спутникового интернета Starlink около 15 000 домов и предприятий в этой провинции.
Форд также пригрозил применить 25% надбавку к тарифам на электроэнергию, которую Онтарио поставляет в США, если тарифы останутся неизменными.
"Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль", - сказал он, добавив, что эти меры в первую очередь навредят штатам, которые поддерживают президента США Дональда Трампа.
По словам Форда, Совет по контролю за алкогольными напитками Онтарио, который считается крупнейшим покупателем алкоголя в мире, также убирает американскую продукцию с полок своих магазинов.
Напомним
Во вторник, 4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.
После этого заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо Дональд Трамп пригрозил немедленно снова повысить соответствующие тарифы.