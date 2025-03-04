Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18050 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34955 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68081 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218064 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125307 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393725 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312549 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214165 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244422 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255254 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
63%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16823 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12574 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13519 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16369 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13853 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134535 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218070 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393729 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255596 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312553 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4390 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16387 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47207 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72597 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57651 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Киев • УНН

 • 109434 просмотра

Провинция Онтарио разорвала соглашение со Starlink и запретила участие американских компаний в местных закупках. Премьер-министр угрожает 25% надбавкой на электроэнергию для США в ответ на тарифы.

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио в ответ на тарифы США разрывает соглашение с компанией SpaceX Starlink о предоставлении интернета, а также запретила американским компаниям участвовать в местных закупках. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Мы разрываем контракт Онтарио со Starlink. С этим покончено. Его больше нет 

- заявил премьер-министр Онтарио Даг Форд.

Сообщается, что в ноябре 2024 года компания SpaceX должна была предложить услугу спутникового интернета Starlink около 15 000 домов и предприятий в этой провинции.

Форд также пригрозил применить 25% надбавку к тарифам на электроэнергию, которую Онтарио поставляет в США, если тарифы останутся неизменными.

"Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль", - сказал он, добавив, что эти меры в первую очередь навредят штатам, которые поддерживают президента США Дональда Трампа.

По словам Форда, Совет по контролю за алкогольными напитками Онтарио, который считается крупнейшим покупателем алкоголя в мире, также убирает американскую продукцию с полок своих магазинов.

Напомним

Во вторник, 4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.

После этого заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо Дональд Трамп пригрозил немедленно снова повысить соответствующие тарифы.

undefined undefined

ЭкономикаНовости Мира
Даг Форд
Джастин Трюдо
SpaceX
Дональд Трамп
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85