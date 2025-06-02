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Прем'єр Індії Моді, вперше за 6 років, може пропустити саміт G7 - через проблеми у відносинах з Канадою

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, за даними India Today, ймовірно, пропустить саміт G7 через внутрішні політичні обставини. Це буде перший пропуск засідання G7 з 2019 року.

Прем'єр Індії Моді, вперше за 6 років, може пропустити саміт G7 - через проблеми у відносинах з Канадою

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, не братиме участі в цьогорічному саміті G7, який відбудеться у Канаді. Про це пише УНН з посиланням на India Today.

Деталі

Як зазначає India Today, офіційного підтвердження від уряду Індії наразі немає, однак джерела в адміністрації повідомили, що Моді, ймовірно, пропустить цьогорічний саміт через внутрішні політичні обставини.

Прем'єр-міністр Моді навряд чи відвідає Канаду на майбутньому саміті G7. Канадська сторона не зверталася до Індії щодо візиту, а індійська сторона не має наміру брати участь у ньому

– повідомили джерела India Today.

У разі остаточного рішення про неучасть індійського прем'єра у G7, це буде перше пропущене засідання G7 для індійського лідера з моменту запрошення Індії до участі у форматі в 2019 році.

Попри те, що моді отримав запрошення на саміт у Канаді, обставини всередині країни змушують переглянути участь у заході – повідомило джерело India Today в уряді Індії.

Додатково

Минулого року прем’єр-міністр Індії взяв участь у саміті G7 в Хіросімі, де проводив двосторонні зустрічі з лідерами США, Франції та Японії. Індія, хоч і не є членом G7, регулярно запрошується до участі в розширених сесіях.

Нагадаємо

Відносини між Індією та Канадою погіршилися після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є докази причетності індійських агентів до вбивства лідера сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара на канадській землі.

Довідка

G7 – міжнародний клуб семи провідних економік світу: США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Саміт G7 відбудеться у Канаді 15-17 червня. Серед питань саміту буде обговорення міжнародного миру та безпеки, глобальної економічної стабільності та зростання, цифрового переходу.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ПолітикаНовини Світу
Джастін Трюдо
Нарендра Моді
Канада
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Сполучені Штати
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