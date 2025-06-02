Прем'єр Індії Моді, вперше за 6 років, може пропустити саміт G7 - через проблеми у відносинах з Канадою

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, не братиме участі в цьогорічному саміті G7, який відбудеться у Канаді. Про це пише УНН з посиланням на India Today.

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Як зазначає India Today, офіційного підтвердження від уряду Індії наразі немає, однак джерела в адміністрації повідомили, що Моді, ймовірно, пропустить цьогорічний саміт через внутрішні політичні обставини.

Прем'єр-міністр Моді навряд чи відвідає Канаду на майбутньому саміті G7. Канадська сторона не зверталася до Індії щодо візиту, а індійська сторона не має наміру брати участь у ньому – повідомили джерела India Today.

У разі остаточного рішення про неучасть індійського прем'єра у G7, це буде перше пропущене засідання G7 для індійського лідера з моменту запрошення Індії до участі у форматі в 2019 році.

Попри те, що моді отримав запрошення на саміт у Канаді, обставини всередині країни змушують переглянути участь у заході – повідомило джерело India Today в уряді Індії.

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Минулого року прем’єр-міністр Індії взяв участь у саміті G7 в Хіросімі, де проводив двосторонні зустрічі з лідерами США, Франції та Японії. Індія, хоч і не є членом G7, регулярно запрошується до участі в розширених сесіях.

Нагадаємо

Відносини між Індією та Канадою погіршилися після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є докази причетності індійських агентів до вбивства лідера сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара на канадській землі.

Довідка

G7 – міжнародний клуб семи провідних економік світу: США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Саміт G7 відбудеться у Канаді 15-17 червня. Серед питань саміту буде обговорення міжнародного миру та безпеки, глобальної економічної стабільності та зростання, цифрового переходу.