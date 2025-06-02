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Премьер Индии Моди, впервые за 6 лет, может пропустить саммит G7 – из-за проблем в отношениях с Канадой

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, по данным India Today, вероятно, пропустит саммит G7 из-за внутренних политических обстоятельств. Это будет первый пропуск заседания G7 с 2019 года.

Премьер Индии Моди, впервые за 6 лет, может пропустить саммит G7 – из-за проблем в отношениях с Канадой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, вероятно, не будет участвовать в саммите G7 в этом году, который состоится в Канаде. Об этом пишет УНН со ссылкой на India Today.

Детали

Как отмечает India Today, официального подтверждения от правительства Индии пока нет, однако источники в администрации сообщили, что Моди, вероятно, пропустит саммит в этом году из-за внутренних политических обстоятельств.

Премьер-министр Моди вряд ли посетит Канаду на предстоящем саммите G7. Канадская сторона не обращалась к Индии по поводу визита, а индийская сторона не намерена участвовать в нем

– сообщили источники India Today.

В случае окончательного решения о неучастии индийского премьера в G7, это будет первое пропущенное заседание G7 для индийского лидера с момента приглашения Индии к участию в формате в 2019 году.

Несмотря на то, что Моди получил приглашение на саммит в Канаде, обстоятельства внутри страны заставляют пересмотреть участие в мероприятии – сообщил источник India Today в правительстве Индии.

Дополнительно

В прошлом году премьер-министр Индии принял участие в саммите G7 в Хиросиме, где проводил двусторонние встречи с лидерами США, Франции и Японии. Индия, хотя и не является членом G7, регулярно приглашается к участию в расширенных сессиях.

Напомним

Отношения между Индией и Канадой ухудшились после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть доказательства причастности индийских агентов к убийству лидера сикхов Хардипа Сингха Ниджара на канадской земле.

Справка

G7 – международный клуб семи ведущих экономик мира: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Саммит G7 состоится в Канаде 15-17 июня. Среди вопросов саммита будет обсуждение международного мира и безопасности, глобальной экономической стабильности и роста, цифрового перехода.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политикаНовости Мира
Джастин Трюдо
Нарендра Моди
Канада
Франция
Великобритания
Италия
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