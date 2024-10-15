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Масштабні суперечки між Канадою та Індією: країни висилають дипломатів через вбивство сикхського сепаратиста у 2023 році

Київ • УНН

 • 11752 перегляди

Канада звинуватила Індію у причетності до вбивства сикхського сепаратиста на своїй території. У відповідь обидві країни вислали по 6 дипломатів, що призвело до погіршення відносин.

Масштабні суперечки між Канадою та Індією: країни висилають дипломатів через вбивство сикхського сепаратиста у 2023 році

Відносини між країнами погіршилися після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є докази причетності індійських агентів до вбивства лідера сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара на канадській землі.

Пише УНН із посиланням на Ассошіейтед Прес.

Оттава вислала 6 індійських дипломатів на тлі суперечки щодо вбивства у 2023 році сикхського сепаратиста в Канаді. Оттава також стверджує, що існує ширша спроба нападу на індійських дисидентів у Канаді.

Ми ніколи не терпітимемо участі іноземного уряду, який погрожує та вбиває канадських громадян на канадській землі

- заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Уряд Індії відкидає звинувачення, які називає абсурдними.

Індія вчора також оголосила про видворення шістьох високопоставлених канадських дипломатів.

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Тимчасовий повірений у справах США Стюарт Вілер і його заступник, а також четверо інших дипломатів повинні будуть покинути країну не пізніше суботи, повідомило міністерство закордонних справ Індії.

Довідка

В 2023 році 45-річний сикхський активіст Хардіп Сінгх Ніджжар був застрелений у своєму пікапі після того, як вийшов з сикхського храму, який він очолював у Сурреї, Британська Колумбія. Ніджжар народився в Індії і був натуралізованим канадцем, володів сантехнічним бізнесом і очолював колись потужний рух за створення незалежної сикхської нації.

Минулого року глава уряду Канади Джастін Трюдо заявив, що існують достовірні твердження про причетність індійського уряду до вбивства сикхського активіста Хардіпа Сінгха Ніджжара.

Громадяни Індії звинувачуються у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді04.05.24, 04:40 • 26801 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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