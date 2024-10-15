Масштабный спор между Канадой и Индией: страны высылают дипломатов из-за убийства сикхского сепаратиста в 2023 году

Отношения между странами ухудшились после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть доказательства причастности индийских агентов к убийству лидера сикхов Хардипа Сингха Ниджара на канадской земле.

Пишет УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Оттава выслала 6 индийских дипломатов на фоне спора об убийстве в 2023 году сикхского сепаратиста в Канаде. Оттава также утверждает, что существует более широкая попытка нападения на индийских диссидентов в Канаде.

Мы никогда не потерпим участия иностранного правительства, которое угрожает и убивает канадских граждан на канадской земле - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Правительство Индии отвергает обвинения, которые называет абсурдными.

Индия вчера также объявила о выдворении шестерых высокопоставленных канадских дипломатов.

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Временный поверенный в делах США Стюарт Уилер и его заместитель, а также четверо других дипломатов должны будут покинуть страну не позднее субботы, сообщило министерство иностранных дел Индии.

Справка

В 2023 году 45-летний сикхский активист Хардип Сингх Ниджжар был застрелен в своем пикапе после того, как вышел из сикхского храма, который он возглавлял в Суррее, Британская Колумбия. Ниджжар родился в Индии и был натурализованным канадцем, владел сантехническим бизнесом и возглавлял некогда мощное движение за создание независимой сикхской нации.

В прошлом году глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что существуют достоверные утверждения о причастности индийского правительства к убийству сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджжара.

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