В Германии 80-летнего экс-офицера "Штази" приговорили к 10 годам за убийство полувековой давности
Киев • УНН
В Берлине осудили 80-летнего бывшего офицера "Штази" за убийство поляка на границе ГДР в 1974 году. Пенсионер получил 10 лет заключения за расстрел 38-летнего мужчины, который пытался бежать на Запад.
В ФРГ 80-летнего экс-офицера «Штази» - тайной полиции Восточной Германии - приговорили к 10 годам заключения за убийство полувековой давности. Такое решение принял сегодня земельный суд Берлина, пишет УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Пенсионера Манфреда Н. обвиняли в том, что в 1974 году на границе восточного и западного Берлина он застрелил 38-летнего поляка Чеслава Кукучку, который хотел бежать на Запад. 31-летний лейтенант «Штази» выстрелил ему в спину, когда тот уже получил отметку в паспорте и шел из ГДР в ФРГ. Все последние годы мужчина тихо жил в частном доме под Лейпцигом, отмечает издание.
Сотрудниками вместе с немецкой прокуратурой выступили дети и сестра убитого. Свидетелями - школьники из Гессена, которые переходили границу, тогда же и видели убийство.
Громкий процесс длился с 14 марта. Пенсионер до конца хранил молчание.
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