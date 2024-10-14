У Німеччині 80-річного ексофіцера "Штазі" засудили до 10 років за вбивство півстолітньої давності
Київ • УНН
У Берліні засудили 80-річного колишнього офіцера "Штазі" за вбивство поляка на кордоні НДР у 1974 році. Пенсіонер отримав 10 років ув'язнення за розстріл 38-річного чоловіка, який намагався втекти на Захід.
У ФРН 80-річного ексофіцера "Штазі" - таємної поліції Східної Німеччини - засудили до 10 років ув'язнення за вбивство півстолітньої давності. Таке рішення ухвалив сьогодні земельний суд Берліна, пише УНН з посиланням на Bild.
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Пенсіонера Манфреда Н. обвинувачували у тому, що у 1974 році на кордоні східного та західного Берліна він застрелив 38-річного поляка Чеслава Кукучку, який хотів втекти на Захід. 31-річний лейтенант "Штазі" вистрілив йому в спину, коли той уже отримав позначку в паспорті та йшов із НДР у ФРН. Усі останні роки чоловік тихо жив у приватному будинку під Лейпцигом, зазначає видання.
Співробітниками разом із німецькою прокуратурою виступили діти та сестра вбитого. Свідками - школярі з Гессена, які переходили кордон, тоді ж і бачили вбивство.
Гучний процес тривав із 14 березня. Пенсіонер до кінця зберігав мовчання.
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