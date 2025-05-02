Саміт G7 відбудеться у Канаді 15-17 червня

У 50-ту річницю саміту G7 президентство у Групі Семи бере Канада. Відповідно, і зустрічі лідерів блоку проходитимуть на території цієї країни. Саміт, запланований на 15-17 червня, пройде у західній провінції Канади – Альберті. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт саміту.

Деталі

Саміт лідерів G7 2025 року відбудеться в Кананаскісі, Альберта.

Серед питань саміту буде обговорення міжнародного миру та безпеки, глобальної економічної стабільності та зростання, цифрового переходу.

Цей рік дасть Канаді можливість продемонструвати своє лідерство та просувати змістовний діалог, колективні дії та інноваційні рішення на благо всіх народів. Сьогоднішні глобальні виклики та можливості вимагають від нас спільної роботи для пошуку спільних рішень – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт G7, який цього літа прийматиме Канада.