Зеленський отримав запрошення на саміт G7 від прем'єра Канади
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади запросив Володимира Зеленського на саміт G7.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт G7, який цього літа прийматиме Канада, повідомляє AP, пише УНН.
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"Карні ввечері в неділю поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським і запросив його на саміт G7 цього літа, який приймає Канада", - повідомляє AP.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Йшлося про припинення вогню в Україні.
Карні вказав, що відповідно до домовленості "Групи семи", Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти рф, щоб стимулювати їх виконання.