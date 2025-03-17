Зеленський отримав запрошення на саміт G7 від прем'єра Канади

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт G7, який цього літа прийматиме Канада, повідомляє AP, пише УНН.

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"Карні ввечері в неділю поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським і запросив його на саміт G7 цього літа, який приймає Канада", - повідомляє AP.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Йшлося про припинення вогню в Україні.

Карні вказав, що відповідно до домовленості "Групи семи", Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти рф, щоб стимулювати їх виконання.