Зеленский получил приглашение на саммит G7 от премьера Канады
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.
Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который этим летом будет принимать Канада, сообщает AP, пишет УНН.
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"Карни вечером в воскресенье поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его на саммит G7 этим летом, который принимает Канада", - сообщает AP.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Речь шла о прекращении огня в Украине.
Карни указал, что в соответствии с договоренностью "Группы семи", Канада усилит контроль за соблюдением санкций против рф, чтобы стимулировать их выполнение.