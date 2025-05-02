Саммит G7 состоится в Канаде 15-17 июня
Киев • УНН
Встреча лидеров G7 состоится 15-17 июня в Кананаскисе, Альберта. Обсудят вопросы международного мира, экономики и цифрового перехода.
В 50-ю годовщину саммита G7 председательство в Группе Семи принимает Канада. Соответственно, и встречи лидеров блока будут проходить на территории этой страны. Саммит, запланированный на 15-17 июня, пройдет в западной провинции Канады – Альберте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт саммита.
Детали
Саммит лидеров G7 2025 года состоится в Кананаскисе, Альберта.
Среди вопросов саммита будет обсуждение международного мира и безопасности, глобальной экономической стабильности и роста, цифрового перехода.
Этот год даст Канаде возможность продемонстрировать свое лидерство и продвигать содержательный диалог, коллективные действия и инновационные решения во благо всех народов. Сегодняшние глобальные вызовы и возможности требуют от нас совместной работы для поиска общих решений
Напомним
Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который этим летом будет принимать Канада.