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Саммит G7 состоится в Канаде 15-17 июня

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Встреча лидеров G7 состоится 15-17 июня в Кананаскисе, Альберта. Обсудят вопросы международного мира, экономики и цифрового перехода.

Саммит G7 состоится в Канаде 15-17 июня

В 50-ю годовщину саммита G7 председательство в Группе Семи принимает Канада. Соответственно, и встречи лидеров блока будут проходить на территории этой страны. Саммит, запланированный на 15-17 июня, пройдет в западной провинции Канады – Альберте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт саммита.

Детали

Саммит лидеров G7 2025 года состоится в Кананаскисе, Альберта.

Среди вопросов саммита будет обсуждение международного мира и безопасности, глобальной экономической стабильности и роста, цифрового перехода.

Этот год даст Канаде возможность продемонстрировать свое лидерство и продвигать содержательный диалог, коллективные действия и инновационные решения во благо всех народов. Сегодняшние глобальные вызовы и возможности требуют от нас совместной работы для поиска общих решений

– говорится в сообщении.

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который этим летом будет принимать Канада.

Лилия Набока

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