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Країни G7 намагаються уникнути конфлікту з Трампом, скасувавши спільне комюніке - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Країни G7 можуть відмовитися від спільного комюніке на саміті в Канаді через великі розбіжності між США та іншими членами щодо питань України та кліматичних змін. Замість цього, лідери можуть опублікувати окремі заяви.

Країни G7 намагаються уникнути конфлікту з Трампом, скасувавши спільне комюніке - Bloomberg

Країни "Групи семи" (G7) не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке на саміті лідерів в Канаді. Про це Bloomberg повідомляє з посиланням на джерела та зазначає, що це є визнанням великої прірви, що розділяє США та інших членів з питань України, зміни клімату, передає УНН.

Деталі

Замість єдиного документа лідери G7, швидше за все, опублікують окремі спільні заяви лідерів на різні теми

- повідомляють джерела Bloomberg.

За їхніми словами, такий підхід є кращим для канадських господарів. Прем'єр-міністр Марк Карні прагне послабити напруженість у відносинах з президентом США та просувати переговори щодо торгівлі та безпеки.

Як пише Bloomberg, узгодження заключного комюніке зазвичай є ритуалом для лідерів, які збираються на таких зустрічах, як саміт G7. Хоча документ не має юридичної сили, він є формулюванням принципів і покликаний продемонструвати єдність учасників з питань глобального значення.

Наприклад, комюніке минулорічного саміту мало 36 сторінок і містило зобов'язання підтримувати Україну в конфлікті з росією, боротися зі зміною клімату та сприяти гендерній рівності.

Але Трамп перевернув політику США з усіх цих та багатьох інших питань, відмовившись висловити підтримку Україні на користь росії, скасувавши ініціативи щодо зміни клімату та відкинувши гендерні ініціативи.

Повідомляється, що Карні хоче уникнути повторення 2018 року, коли Канада востаннє приймала лідерів G7, а Трамп вийшов зі спільного комюніке через кілька годин після його підписання, оскільки його роздратували коментарі, зроблені журналістам тодішнім прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Bloomberg зазначає, що окрім торгівлі, лідери G7 — США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади — планують обговорити штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі та глобальні конфлікти, зокрема в Україні та на Близькому Сході. Президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту разом із лідерами Індії, Бразилії, Мексики та інших країн.

Після зустрічі 2018 року підсумкові документи, як правило, були коротшими, щоб їх було менше часу обговорювати, але також містили менше тексту, з яким учасники могли б не погодитися, сказала Кейтлін Велш, яка працювала в першій адміністрації Трампа.

Щодо саміту G7 цього року, сьогодні адміністрація Трампа майже напевно вважає, що відсутність угоди краща за погану угоду, і вона продовжує віддавати перевагу підходу "повернення до основ" у G7

— сказала Велш на брифінгу, проведеному Центром стратегічних та міжнародних досліджень.

За її словами, минулого разу адміністрація Трампа вважала, що G7 відхилилася від своєї початкової мети, яка полягала у сприянні глобальній економічній стабільності та зростанню.

Велш додала, що порядок денний Карні "зважаючи на все, дотримується традиційних принципів G7".

Зеленський зробив запит на зустріч із президентом Бразилії Лулою на саміті G7 - ЗМІ12.06.25, 08:43 • 2486 переглядiв

Доповнення

У Білому домі повідомили, що працюють над організацією двосторонніх зустрічей президента США Дональда Трампа з іноземними лідерами на полях саміт G7 у Канаді, де очікується присутність Президента України Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомляв, що серед пріоритетів на саміті лідерів країн "Групи семи" (G7), який відбудеться з 15 до 17 червня у канадському місті Кананаскіс, буде справедливий і тривалий мир в Україні та інших зонах конфліктів по всьому світу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
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