Страны G7 пытаются избежать конфликта с Трампом, отменив совместное коммюнике - Bloomberg
Киев • УНН
Страны G7 могут отказаться от совместного коммюнике на саммите в Канаде из-за больших разногласий между США и другими членами по вопросам Украины и климатических изменений. Вместо этого, лидеры могут опубликовать отдельные заявления.
Страны "Группы семи" (G7) не будут пытаться достичь консенсуса по общему коммюнике на саммите лидеров в Канаде. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на источники и отмечает, что это является признанием большой пропасти, разделяющей США и других членов по вопросам Украины, изменения климата, передает УНН.
Детали
Вместо единого документа лидеры G7, скорее всего, опубликуют отдельные совместные заявления лидеров на разные темы
По их словам, такой подход является лучшим для канадских хозяев. Премьер-министр Марк Карни стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США и продвигать переговоры по торговле и безопасности.
Как пишет Bloomberg, согласование заключительного коммюнике обычно является ритуалом для лидеров, собирающихся на таких встречах, как саммит G7. Хотя документ не имеет юридической силы, он является формулировкой принципов и призван продемонстрировать единство участников по вопросам глобального значения.
Например, коммюнике прошлогоднего саммита имело 36 страниц и содержало обязательства поддерживать Украину в конфликте с россией, бороться с изменением климата и содействовать гендерному равенству.
Но Трамп перевернул политику США по всем этим и многим другим вопросам, отказавшись выразить поддержку Украине в пользу россии, отменив инициативы по изменению климата и отвергнув гендерные инициативы.
Сообщается, что Карни хочет избежать повторения 2018 года, когда Канада в последний раз принимала лидеров G7, а Трамп вышел из совместного коммюнике через несколько часов после его подписания, поскольку его раздражали комментарии, сделанные журналистам тогдашним премьер-министром Джастином Трюдо.
Bloomberg отмечает, что кроме торговли, лидеры G7 — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады — планируют обсудить искусственный интеллект, энергетическую безопасность, лесные пожары и глобальные конфликты, в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту вместе с лидерами Индии, Бразилии, Мексики и других стран.
После встречи 2018 года итоговые документы, как правило, были короче, чтобы их было меньше времени обсуждать, но также содержали меньше текста, с которым участники могли бы не согласиться, сказала Кейтлин Велш, работавшая в первой администрации Трампа.
Что касается саммита G7 в этом году, сегодня администрация Трампа почти наверняка считает, что отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка, и она продолжает отдавать предпочтение подходу "возвращение к основам" в G7
По ее словам, в прошлый раз администрация Трампа считала, что G7 отклонилась от своей первоначальной цели, которая заключалась в содействии глобальной экономической стабильности и росту.
Велш добавила, что повестка дня Карни "несмотря ни на что, придерживается традиционных принципов G7".
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Дополнение
В Белом доме сообщили, что работают над организацией двусторонних встреч президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами на полях саммита G7 в Канаде, где ожидается присутствие Президента Украины Владимира Зеленского.
Премьер-министр Канады Марк Карни сообщал, что среди приоритетов на саммите лидеров стран "Группы семи" (G7), который состоится с 15 по 17 июня в канадском городе Кананаскис, будет справедливый и длительный мир в Украине и других зонах конфликтов по всему миру.