Страны G7 пытаются избежать конфликта с Трампом, отменив совместное коммюнике - Bloomberg

Страны "Группы семи" (G7) не будут пытаться достичь консенсуса по общему коммюнике на саммите лидеров в Канаде. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на источники и отмечает, что это является признанием большой пропасти, разделяющей США и других членов по вопросам Украины, изменения климата, передает УНН.

Детали

Вместо единого документа лидеры G7, скорее всего, опубликуют отдельные совместные заявления лидеров на разные темы - сообщают источники Bloomberg.

По их словам, такой подход является лучшим для канадских хозяев. Премьер-министр Марк Карни стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США и продвигать переговоры по торговле и безопасности.

Как пишет Bloomberg, согласование заключительного коммюнике обычно является ритуалом для лидеров, собирающихся на таких встречах, как саммит G7. Хотя документ не имеет юридической силы, он является формулировкой принципов и призван продемонстрировать единство участников по вопросам глобального значения.

Например, коммюнике прошлогоднего саммита имело 36 страниц и содержало обязательства поддерживать Украину в конфликте с россией, бороться с изменением климата и содействовать гендерному равенству.

Но Трамп перевернул политику США по всем этим и многим другим вопросам, отказавшись выразить поддержку Украине в пользу россии, отменив инициативы по изменению климата и отвергнув гендерные инициативы.

Сообщается, что Карни хочет избежать повторения 2018 года, когда Канада в последний раз принимала лидеров G7, а Трамп вышел из совместного коммюнике через несколько часов после его подписания, поскольку его раздражали комментарии, сделанные журналистам тогдашним премьер-министром Джастином Трюдо.

Bloomberg отмечает, что кроме торговли, лидеры G7 — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады — планируют обсудить искусственный интеллект, энергетическую безопасность, лесные пожары и глобальные конфликты, в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту вместе с лидерами Индии, Бразилии, Мексики и других стран.

После встречи 2018 года итоговые документы, как правило, были короче, чтобы их было меньше времени обсуждать, но также содержали меньше текста, с которым участники могли бы не согласиться, сказала Кейтлин Велш, работавшая в первой администрации Трампа.

Что касается саммита G7 в этом году, сегодня администрация Трампа почти наверняка считает, что отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка, и она продолжает отдавать предпочтение подходу "возвращение к основам" в G7 — сказала Велш на брифинге, проведенном Центром стратегических и международных исследований.

По ее словам, в прошлый раз администрация Трампа считала, что G7 отклонилась от своей первоначальной цели, которая заключалась в содействии глобальной экономической стабильности и росту.

Велш добавила, что повестка дня Карни "несмотря ни на что, придерживается традиционных принципов G7".

Зеленский сделал запрос на встречу с президентом Бразилии Лулой на саммите G7 - СМИ

Дополнение

В Белом доме сообщили, что работают над организацией двусторонних встреч президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами на полях саммита G7 в Канаде, где ожидается присутствие Президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщал, что среди приоритетов на саммите лидеров стран "Группы семи" (G7), который состоится с 15 по 17 июня в канадском городе Кананаскис, будет справедливый и длительный мир в Украине и других зонах конфликтов по всему миру.