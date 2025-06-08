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Справедливий мир в Україні, енергетика та безпека: Карні оголосив пріоритети Канади на саміті лідерів G7

Київ • УНН

 • 146 перегляди

На саміті G7 у Канаді обговорять мир в Україні, енергетичну безпеку та захист від іноземного втручання. Канада наголошує на важливості співпраці з партнерами для подолання викликів.

Справедливий мир в Україні, енергетика та безпека: Карні оголосив пріоритети Канади на саміті лідерів G7

Серед пріоритетів на саміті лідерів країн "Групи семи" (G7), який відбудеться з 15 до 17 червня у канадському місті Кананаскіс, буде справедливий і тривалий мир в Україні та інших зонах конфліктів по всьому світу. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє УНН.

Деталі

Як відомо, нині Канада вже всьоме головує у G7 за 50 років із моменту створення цього блоку.

За словами Карні, також пріорітетними питаннями під час саміту стануть:

  • захист спільнот і світу (зміцнення миру та безпеки у світі, протидія іноземному втручанню та транснаціональній злочинності та покращення спільного реагування на лісові пожежі);
    • розбудова енергетичної безпеки та прискорення цифрового переходу (зміцнення важливих ланцюгів постачання корисних копалин і використання штучного інтелекту та квантової інформації для стимулювання економічного зростання);
      • збереження партнерства у майбутньому (залучення величезних приватних інвестицій для побудови міцнішої інфраструктури, створення високооплачуваних робочих місць і відкриття динамічних ринків, де підприємства можуть конкурувати та досягати успіху).

        Канада має те, чого прагне світ, і цінності, до яких прагнуть інші. Саміт лідерів G7 у Кананаскісі - це момент, коли Канада може співпрацювати з надійними партнерами, щоб об'єднатися, визначити цілі та об'єднати сили для подолання викликів. Канада готова взяти на себе лідерство

        - підкреслив Карні.

        Він додав, що "наша довгострокова безпека і процвітання залежатимуть від побудови коаліцій з надійними партнерами і спільними цінностями".

        Нагадаємо

        У 50-ту річницю саміту G7 президентство у "Групі Семи" бере Канада. Відповідно, і зустрічі лідерів блоку проходитимуть на території цієї країни. Саміт, запланований на 15-17 червня, пройде у західній провінції Канади – Альберті.

        Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь у саміті G7, а керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак не виключив, що Президент може зустрітися на полях заходу з главою Білого дому Дональдом Трампом.

        Нові санкції ЄС проти росії навряд чи будуть готові до саміту G7 - EUobserver03.06.25, 08:18 • 3536 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        ПолітикаНовини Світу
        Марк Карні
        Білий дім
        Дональд Трамп
        Андрій Єрмак
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