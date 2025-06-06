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Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 - Єрмак

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Візит української делегації до США був підготовкою до зустрічі Зеленського і Трампа в Канаді на саміті G7. Єрмак наголосив на важливості підтримки Конгресу США для організації цієї зустрічі.

Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 - Єрмак

Візит української делегації до США був підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Канаді на полях саміту G7. Про це заявив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків щодо підготовки цієї розмови. Є чітке розуміння в Конгресі. Без Конгресу це неможливо зробити. Саме тому це були зустрічі з провідними очільниками провідних комітетів і в Сенаті, і в Палаті представників

 - сказав Єрмак.

У Гаазі організатори саміту спробують не допустити зустрічі Трампа і Зеленського - Reuters06.06.25, 18:38 • 882 перегляди

Деталі

Він зазначив, що є розуміння у конгресменів і бажання рухатися вперед і щодо їх участі, і щодо постачання, і забезпечення України всім необхідним.

Нагадаємо

У 50-ту річницю саміту G7 президентство у Групі Семи бере Канада. Відповідно, і зустрічі лідерів блоку проходитимуть на території цієї країни. Саміт, запланований на 15-17 червня, пройде у західній провінції Канади – Альберті.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Канада
Володимир Зеленський
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