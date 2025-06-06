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У Гаазі організатори саміту спробують не допустити зустрічі Трампа і Зеленського - Reuters

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Організатори саміту НАТО в Гаазі скоротять програму, щоб уникнути перетину Зеленського і Трампа. Через позицію Трампа, члени Альянсу не можуть дійти згоди щодо України.

У Гаазі організатори саміту спробують не допустити зустрічі Трампа і Зеленського - Reuters

Посадовці, які організовують саміт НАТО в Гаазі цього місяця, зроблять його коротким та обмежать обговорення ситуації в Україні. Також вони організують зустрічі таким чином, щоб Президент України Володимир Зеленський міг якимось чином бути в місті, не перетинаючись з очільником Білого дому Дональдом Трампом, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Хоча очікується, що Президент України буде присутній на саміті в тій чи іншій формі, видання стверджує, що НАТО ще не підтвердило, чи його насправді запросять. Дипломати заявляють, що він може бути присутнім на вечері перед самітом, але він буде відсутнім на основній зустрічі саміту.

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Чи буде в короткій заяві саміту росія визначена як загроза, чи висловлять учасники зустрічі підтримку Україні, поки невідомо. Організатори вживають всі можливі заходи, щоб уникнути гніву Вашингтона, не кажучи вже про провокацію повторення лютневого скандалу в Білому домі між Трампом і Зеленським, який сколихнув світ та, зокрема, похитнув міжнародну коаліцію, що підтримувала Київ.

Європейські члени НАТО, які розглядають росію як екзистенційну загрозу, а Альянс - як головний засіб протидії їй, налаштовані продемонструвати свою незмінну рішучу підтримку України. Але вони також відчайдушно намагаються уникнути наслідків позиції Трампа, який приголомшив їх на саміті сім років тому, погрожуючи повністю вийти з Альянсу.

Чи буде Зеленський на саміті в Гаазі

Якщо Зеленський не буде присутній у тій чи іншій формі, це буде "щонайменше катастрофою для піару", визнав високопоставлений дипломат НАТО.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну три роки тому Зеленський регулярно відвідує саміти НАТО як почесний гість, де члени Альянсу обіцяють Києву зброї на мільярди доларів та засуджують росію за незаконну загарбницьку війну. Лідери неодноразово обіцяли, що Україна одного дня приєднається до НАТО.

Але після того, як Вашингтон після приходу до влади Трампа у своїй політиці змістився в бік часткового прийняття російських виправдань війни та зневажливого ставлення до Зеленського, Альянс з 32 членів більше не говорить єдиним голосом про найсмертоносніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Трамп зняв з розгляду питання членства України в НАТО, односторонньо задовольнивши москві одну з її головних вимог.

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Після того, як у лютому Трамп розкритикував Зеленського в Овальному кабінеті, він на кілька днів припинив життєво важливу військову та розвідувальну підтримку України з боку США.

Відтоді обидва лідера публічно відновлювали свої відносини на зустрічі в базиліці Святого Петра під час похорону Папи Франциска. Але здебільшого вони спілкувалися дистанційно, причому Зеленський двічі телефонував до Білого дому по гучномовцю, оточений чотирма дружніми європейцями – британцем Кіром Стармером, французом Емманюелем Макроном, німцем Фрідріхом Мерцем та поляком Дональдом Туском.

Що чекає на Трампа

Очікується, що Трамп повернеться з Гааги з великою дипломатичною перемогою, оскільки члени НАТО прислухаються до його давніх скарг на те, що вони недостатньо витрачають на оборону, і погодяться підвищити фінансування.

Скоріш за все, європейці підвищать військові витрати з 2% до 3,5% від національних ВВП. Подальше зобов'язання витрачати 1,5% на пов'язані витрати, такі як інфраструктура та кіберзахист, збільшить загальну суму до 5%, як того вимагає Трамп.

Але очікується, що сам саміт та супровідна до нього письмова заява будуть надзвичайно короткими, що мінімізує ймовірність суперечок або розбіжностей у позиціях. Обіцянку розробити рекомендації щодо нової стратегії у політиці щодо росії було відкладено.

Доповнення

Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки Києва.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Білий дім
НАТО
Гаага
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
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