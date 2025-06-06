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Зеленський: рф шукає, як ще затягнути війну

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія намагається затягнути війну проти України. Він наголосив на необхідності тиску, щоб змусити росію шукати мир.

Зеленський: рф шукає, як ще затягнути війну

росіяни шукають, як ще затягнути повномасштабну війну, яку вони почали проти України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що потрібен тиск, щоб росія почала шукати миру.

Зараз вони шукають, як ще затягнути цю війну. На мій погляд, те, що вони роблять, вони торгуються за це. Вони повинні відчувати, що мир потрібен

- заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що російський диктатор володимир путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Кожною новою відстрочкою дипломатії росія показує середній палець усьому світові.

4 червня Президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. За словами американського лідера, "це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру".

"Я з Україною": Трамп зробив заяву в Білому домі05.06.25, 19:44 • 39253 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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